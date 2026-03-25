Почти 1000 "Шахедов" и 94% сбитых целей: Минобороны раскрыло детали рекордной атаки РФ

Масштабной дроновой атаке предшествовал комбинированный воздушный удар россиян с применением баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников. За сутки оккупантами было применено 999 "Шахедов".

В Минобороны рассказали, что только в пределах Киевской области было применено около 250 беспилотников.

"Еще год назад такое количество беспилотников применялось для массированной атаки по всей территории Украины. Вчера их удалось полностью уничтожить в пределах одной области. Над Киевом не было зафиксировано ни одной воздушной цели - кроме стаи птиц", - говорится в заявлении.

Отмечается, что страна-агрессор применяет различные типы средств поражения на разных высотах и скоростях для перегрузки украинской ПВО.

Усиление защиты неба Украины

Украина развивает в ответ эшелонированную защиту, которая базируется на системном подходе.

"К отражению атак привлекаются все имеющиеся ресурсы: подразделения Воздушных сил, дроны-перехватчики, мобильные огневые группы, тактическая авиация и вертолеты. Украина осуществляет масштабные комплексные воздушные операции, аналогов которым в мире нет", - отмечает МО.

Результаты этой работы заметны в крупных городах, которые всегда были основными целями страны-агрессора. Враг смещает фокус на удары по мирной инфраструктуре на Западе Украины, поскольку осознает ограниченность возможностей для ударов.