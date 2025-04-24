Почти 100 боев на фронте: Генштаб рассказал о самых активных направлениях

Обстрелы приграничных районов Украины

От обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Кучеровка, Заруцкое, Степок, Проходы, Белая Береза, Петрушевка, Хлебороб, Бояро-Лежачи Сумской области; Клинова-Новоселовка Харьковской области; Архиповка, Елино, Хотиевка, Мхи Черниговской области.

Авиационным ударам подверглись Угроиды, Краснополье, Степок, Рясное Сумской области; Кремский Бугор Черниговской области.

Самые горячие направления

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 39 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Березовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Котляровка, Андреевка, а также в направлении населенных пунктов Разлив, Покровск, Новопавловка, Чунишино, Алексеевка, Старая Николаевка, Романовка.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 23 атаки, 16 боестолкновений до сих пор продолжаются. В то же время враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Александро-Калиново, Николаевка, Яблоновка, Гродовка и Покровск. Потери оккупантов уточняются.

На Краматорском направлении противник 11 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Часового Яра, Андреевки и в направлении Предтечино. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 13 атак российских захватчиков. Противник совершил 203 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на других направлениях

На Торецком направлении сегодня противник в целом атаковал восемь раз - в районах Торецка, Леонидовки и неподалеку Дилиевки; сейчас еще идут четыре боестолкновения.

На Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Привольное.

На Харьковском направлении противник нанес авиационные удары по району населенного пункта Редкодуб.

На Ореховском направлении враг семь раз пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Щербаки и в сторону Малой Токмачки. Авиационному удару подвергся населенный пункт Приморское.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно остановили три попытки противника продвинуться вперед.

На Купянском направлении противник трижды атаковал позиции украинских войск в районах Новой Кругляковки, Загрызово и в сторону Богуславки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза - в сторону Ольговки, Редкодуба и вблизи Торского.

На Северском направлении Силы обороны успешно остановили вражескую атаку вблизи Верхнекаменского, до сих пор продолжается одно боестолкновение в районе Белогоровки.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Гуляйполе.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.