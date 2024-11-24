Почти 10 тысяч оккупантов и не только. Стали известны потери РФ за неделю

Потери РФ в Украине

За сутки ВСУ ликвидировали еще более тысячи российских захватчиков. Таким образом, общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения уже превысили отметку в 730 тысяч военнослужащих.

Для сравнения, за неделю, с 10 по 17 ноября, ВСУ уничтожили 11 990 оккупантов. Также удалось "приземлить" 355 дронов.

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