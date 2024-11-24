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Почти 10 тысяч оккупантов и не только. Стали известны потери РФ за неделю

Фото: названы потери РФ в Украине за неделю с 17 по 24 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю, с 17 по 24 ноября, ВСУ уничтожили почти 10 тысяч оккупантов. Также удалось "отминусовать" больше 200 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

"За неделю с 17 по 24 ноября потери противника составили около 9860 человек личного состава", - рассказал он.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:

  • 73 танка;
  • 188 боевых бронированных машин;
  • 209 артиллерийских систем;
  • 2 РСЗО;
  • 5 установок ПВО;
  • 543 единицы автотехники;
  • 26 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинские военные уничтожили 123 вражеских ракета и 392 БПЛА.

Потери РФ в Украине

За сутки ВСУ ликвидировали еще более тысячи российских захватчиков. Таким образом, общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения уже превысили отметку в 730 тысяч военнослужащих.

Для сравнения, за неделю, с 10 по 17 ноября, ВСУ уничтожили 11 990 оккупантов. Также удалось "приземлить" 355 дронов.

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