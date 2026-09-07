В Майами разбился самолет: по меньшей мере пять человек погибли

Грузовой самолет Boeing 767, выполнявший рейс Amazon Prime Air, потерпел крушение при посадке в международном аэропорту Майами. В результате - семь трупов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в несколько автомобилей и загорелся.

В результате аварии погибли по меньшей мере пять человек, еще пятеро получили травмы. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Речь идет о рейсе Prime Air 7598, который выполнял Boeing 767-300. Самолет эксплуатировала компания 21 Air для Amazon. Он направлялся в Майами из Сан-Хуана в Пуэрто-Рико.

Авария произошла около 14:00 по местному времени в воскресенье, 6 сентября. После посадки самолет не остановился в пределах полосы, выехал за территорию аэропорта и столкнулся с автомобилями.

На месте работали более 60-ти подразделений спасателей и около 200 сотрудников экстренных служб. Пожарным также пришлось бороться с утечкой авиационного горючего.

Что известно о самолете и расследовании

Пилот и второй пилот поначалу оставались заблокированными внутри самолета. Также спасатели сообщали о людях, которые оказались заблокированы в автомобилях после столкновения.

Причина аварии пока не установлена. Расследованием занимается Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) также производит проверку обстоятельств инцидента.

Из-за аварии работу аэропорта временно приостановили. Были закрыты все взлетно-посадочные полосы и рулижные дорожки, что повлекло задержку и отмену рейсов. Впоследствии часть работы аэропорта была возобновлена.

В Amazon заявили, что шокированы трагедией и сотрудничают с представителями власти в ходе расследования.

Это уже не первая смертельная авария самолета Boeing 767, выполнявшего рейсы для Amazon Prime Air. Предыдущая трагедия произошла в 2019 году.