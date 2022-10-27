Лига чемпионов: "Бавария" разбила "Барселону", "Интер" вышел в плей-офф

Английский "Ливерпуль", "Порту" и миланский "Интер" гарантировали себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов после матчей 5-го тура группового этапа главного еврокубка. Испанская "Барселона" вылетела в Лигу Европы.

Лига чемпионов, групповой этап, 5-й тур

Группа A

"Наполи" – "Рейнджерс" – 3:0

Голы: Симеоне, 11, 16, Эстигор, 80

"Аякс" – "Ливерпуль" – 0:3

Голы: Салах, 42, Нуньес, 49, Эллиотт, 52

Группа B

"Брюгге" – "Порту" – 0:4

Голы:Тареми, 33, 70, Эванилсон, 57, Эустакио, 60

Нереализованный пенальти: Ланг, 51 (Б)

"Атлетико" – "Байер" – 2:2

Голы: Карраско, 22, Де Пауль, 50 – Диаби, 9, Хадсон-Одой, 29

Нереализованный пенальти: Карраско, 90+8 (А)

Группа C

"Интер" – "Виктория" Пльзень – 4:0

Голы: Мхитарян, 35, Джеко, 42, 66, Лукаку, 87

"Барселона" – "Бавария" – 0:3

Голы: Мане, 10, Чупо-Мотинг, 31, Павар, 90+5

Группа D

"Тоттенхэм" – "Спортинг" – 1:1

Голы: Бентанкур, 80 – Эдвардс, 22

"Айнтрахт" – "Марсель" – 2:1

Голы: Камада, 3, Коло Муани, 27 – Гендузи, 22

В квартете A комфортные победы одержали фавориты группы. "Наполи" забил дважды в дебюте усилиями Симеоне. Аргентинец сначала реализовал выход один на один с Макгрегором после передачи Ди Лоренцо. А потом головой замкнул навес Руя с левого фланга. А добил "Рейнджерс" за 10 минут до свистка Эстигор.

Тем временем мерсисайдцы дожали "Аякс" на выезде на границе двух таймов. Под занавес первого Салах элегантно подсек мяч над кипером после передачи Хендерсона. На старте же второй половины "Ливерпуль" нанес двойной удар – Нуньес сыграл головой на опережение во время углового, а Эллиотт попал в ближний угол после разрезной передачи Салаха.

В группе B "Брюгге", гарантировавший себе место в плей-офф, неожиданно потерпел домашнее фиаско от "драконов". Португальцы забили четыре безответных мяча. Героями "Порту" стали Тареми (2 гола) и Отавиу (2 ассиста). Забивали же гости на любой вкус: Эванилсон и Эустакио – на добивании, Тареми – дважды забил в одно касание.

Тем временем в Мадриде соперники оформили голевой фестиваль. "Байер" дважды выходил вперед: Диаби реализовал момент с линии вратарской, а Хадсон-Одой обыграл Облака в ближнем бою после паса Амири. Но "матрасники" отыгрались. Это Карраско классным ударом с линии штрафной поразил нижний угол, а на старте второго тайма отпасовал Де Паулю, который обводным выстрелом во второй раз сравнял.

Не получилось борьбы в квартете C. "Нерадзурри" разбили "Викторию" в Милане. Избиение чешского гранда было начато перед перерывом, когда Мхитарян головой с нескольких метров замкнул навес Бастони, а Джеко подставил ногу под прострел Димарко. После перерыва босинец оформил дубль, воспользовавшись скидкой Мартинеса. Добил гостей Лукаку – гренадер обыгрался с Корреа и пробил без шансов.

"Бавария" же еще раз доказала несовершенство "Барсы". Мюнхенцы гарантировали победу в стартовые полчаса двумя голами. Сначала Мане вышел победителем рандеву с тер Штегеном после передачи Гнабри. Затем Чупо-Мотинг избежал офсайдной ловушки, скрылся от оппонентов и с угла штрафной попал в дальний угол. Павар в добавленное время еще раз показал, что каталонцам пока лучше играть в Лиге Европы.

Наконец в группе D интрига закрутилась до максимума после отчетного тура. На выход в плей-офф оттуда до сих пор претендуют все 4 команды. В финальный день достаточно победить, чтобы сыграть в 1/8 финала. 1 ноября "Марсель" примет "Тоттенхэм", а "Спортинг" встретится с "Айнтрахтом".