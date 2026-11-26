Киллер РФ убил военного в Харькове

Служба безопасности совместно с Национальной полицией разыскала и задержала киллера. Злоумышленник по заказу российских спецслужб совершил заказное убийство майора ВСУ 22 ноября.



Преступление было совершено вечером на территории жилой застройки города. Военный умер от трех огнестрельных ранений из пистолета Макарова в спину и в затылок.



По предварительным данным, военнослужащего заманили туда под предлогом свидания с девушкой.

Подробности расследования

В течение трех суток харьковские правоохранители установили личность киллера и задержали его на территории Винницкой области. Убийцей оказался 23-летний безработный житель г. Могилев-Подольский. Он ранее был неоднократно осужден за кражи и недавно освободился из мест лишения свободы.



По данным следствия, российские спецслужбы завербовали киллера осенью этого года. Подозреваемый искал легкие заработки на телеграмм-каналах.



За убийство украинского защитника ему обещали 15 тысяч долларов, однако никаких денег он не получил.



Киллер специально прибыл в Харьков за два дня до преступления, арендовал квартиру и провел тщательную разведку.

В момент совершения убийства он поддерживал видеосвязь с российским куратором, который координировал его действия. После этого завербованный агент лишился огнестрельного оружия, сменил одежду и покинул город.

Что угрожает

За умышленное убийство, совершенное по корыстным мотивам, по заказу, по предварительному сговору группой лиц киллеру грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.



Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.