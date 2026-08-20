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Майор ДШВ наживался на питании военных и пойдет под суд за состояние в 26 млн

11:58 20.08.2026 Чт
3 мин
Среди активов – две квартиры в Днепре, аренда на Бали и путешествия на 4 миллиона
aimg Валерия Абабина
Майор ДШВ наживался на питании военных и пойдет под суд за состояние в 26 млн Фото: Образ жизни подозреваемого майора (t.me/pgo_gov_ua)
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В Днепропетровской области перед судом предстанет начальник продовольственной службы части ДШВ - майора обвиняют в подмене продуктов для военных, уклонении от службы и обогащении на 26,2 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

В чем обвиняют майора

Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны передала в суд дело против начальника продовольственной службы одной из частей ДШУ и его подчиненного - делопроизводителя той же службы.

Майору предъявили сразу несколько обвинений: получение взятки, мошенничество, уклонение от службы, незаконное обогащение и отмывание имущества, полученного преступным путем.

Его подчиненную винят в том, что она давала ему взятку.

Как подменяли продукты для военных

По версии следствия, в июне 2025 года майор взял у подчиненной 10 тысяч долларов за то, чтобы из-за своего положения подменить продукты, которые должны были получить военные. Вместо помидоров на стол шли огурцы, вместо яблок – апельсины, а в документах писали совсем другие названия.

Как уклонялся от службы

В течение 2024-2025 годов майор 83 суток скрывался от службы во время военного положения. После отпусков за границей он уверял командование, что уже вернулся в часть, хотя на самом деле еще был за пределами Украины.

В другой раз без всяких оснований находился в Хмельницкой и Одесской областях.

За это время ему безосновательно выплатили более 549 тысяч гривен денежного довольствия и доплат, которыми он распорядился по своему усмотрению.

На что обогатился

За 2023-2025 годы майор приобрел имущество на 26,2 млн гривен, происхождение которых объяснить не смог. Среди него – BMW X6 M, две квартиры в Днепре, паркоместо, долгосрочная аренда жилья на Бали, а также брендовая одежда и аксессуары.

Еще 4,1 млн гривен он потратил на путешествия – Перу, США, Япония, ОАЭ, Колумбия, Гавайи, Бора-Бора, Аргентина и даже круиз в Антарктиду.

При этом в декларации за 2023 год он скрыл расходы на 8,9 млн гривен, а за 2024-й – на 18,2 млн. грн.

Фото: Активы и образ жизни подозреваемого (t.me/pgo_gov_ru)

Что нашли во время обысков

У майора изъяли более 51 тысячи долларов, 2,1 тысячи евро и 201 тысячу гривен наличными, документы на элитное жилье и автомобили, коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров не менее 8 млн гривен, а также долговые расписки на 120 тысяч долларов.

У подчиненной нашли расписки на 20 тысяч долларов, телефоны, ноутбуки, банковские карты и документы.

Майор был задержан 5 февраля 2026 года. Суд отправил его под стражу, а подчиненную – под личное обязательство. Майору грозит до 10 лет тюрьмы, его подчиненной – до 4 лет.

Напомним, это дело, о котором РБК-Украина писало еще зимой.

В феврале 2026 года Государственное бюро расследованийразоблачило схему на питании военных в Днепропетровской области, тогда начальнику продслужбы сообщили о подозрении в поставке гнилых овощей и фруктов для военных и получении "откатов", а среди его активов упоминали элитную недвижимость на Бали.

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