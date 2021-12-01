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Центр Києва можуть перекрити: список вулиць

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Київ, Середа 01 грудня 2021 08:23
Центр Києва можуть перекрити: список вулиць Фото: центр Києва можуть перекрити через масовий захід (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві сьогодні можуть обмежити рух транспорту на центральних вулицях. Очікуються масові заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу патрульної поліції Києва.

Можливе обмеження руху транспорту у столиці на:

  • вулиці Хрещатик;
  • вулиці Михайлівській;
  • вулиці Шовковичній;
  • вулиці Лютеранській;
  • вулиці Круглоуніверситетській;
  • вулиці Архітектора Городецького;
  • вулиці Заньковецької;
  • вулиці Садовій;
  • вулиці Інститутській;
  • вулиці Липській.

Центр Києва можуть перекрити: список вулиць

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