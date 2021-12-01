Центр Києва можуть перекрити: список вулиць
Фото: центр Києва можуть перекрити через масовий захід (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві сьогодні можуть обмежити рух транспорту на центральних вулицях. Очікуються масові заходи.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу патрульної поліції Києва.
Можливе обмеження руху транспорту у столиці на:
- вулиці Хрещатик;
- вулиці Михайлівській;
- вулиці Шовковичній;
- вулиці Лютеранській;
- вулиці Круглоуніверситетській;
- вулиці Архітектора Городецького;
- вулиці Заньковецької;
- вулиці Садовій;
- вулиці Інститутській;
- вулиці Липській.