У Києві на рік обмежать роботу однієї з центральних станцій метро

На станції метро "Майдан Незалежності" з 18 лютого розпочнеться ремонт чотирьох ескалаторів. Ремонтні роботи триватимуть до лютого наступного року, йдеться у повідомленні прес-служби Київського метрополітену в Telegram.

Повідомляється, що починаючи із 18 лютого розпочнуться роботи з ремонту ескалаторів (всіх 4 по черзі) на станції "Майдан Незалежності", який триватиме до лютого 2021 року. Таким чином, їх будуть зупиняти по черзі, через що буде обмежена пропускна спроможність станції.

Наголошується, що всього в столичному метро працює 122 ескалатора.

"Планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, перебирається, проводиться заміна зношених запчастин і т.д.) проводяться орієнтовно раз на 6-10 років після пробігу в 150 000 км", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Києві, біля однієї з центральних станцій метро сталася надзвичайна подія – під землю пішов асфальт прямо біля входу. Інцидент стався біля станції метро "Хрещатик" з боку вулиці Інститутської.

Нагадаємо, 4 січня, роботи київського метрополітену стався черговий збій. Надійшло анонімне повідомлення про замінування п'яти центральних станцій "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Театральна" і "Палац спорту". Так як це сталося в годину пік, пасажири опинилися заблоковані в підземці.