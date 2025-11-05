Будущий Samsung Galaxy S26 Ultra сравнили с S25 Ultra и iPhone 17 Pro Max: что изменится в дизайне

Что изменится в дизайне Galaxy S26 Ultra

На снимках видно, что Galaxy S26 Ultra будет немного более округлым по углам, чем Galaxy S25 Ultra. При этом камера и общая минималистичная компоновка задней панели почти не меняются.

Отдельно отмечается, что Samsung сохраняет плоский экран - без возвращения к изогнутым дисплеям. Закругление касается только рамок корпуса, что должно улучшить удобство удержания и ношения устройства в карманах, не жертвуя точностью работы стилуса S Pen и совместимостью с защитными стеклами.

Galaxy S26 Ultra будет немного более округлым по углам, чем Galaxy S25 Ultra (фото: X/UniverseIce)

Сравнение с iPhone 17 Pro Max показывает, что смартфон Apple будет еще более округлым, делая акцент на комфорте в ладони, тогда как Samsung продолжает придерживаться формы “производительного прямоугольника”.

Сравнение с iPhone 17 Pro Max (фото: X/UniverseIce)

Galaxy S26 Ultra против Galaxy S25 Ultra

Тенденция к смягчению углов началась у Samsung еще в предыдущих поколениях Ultra. Ранние модели с более резкими гранями критиковали за то, что они могли “врезаться” в руку при длительном использовании.

Galaxy S26 Ultra предлагает компромисс:

комфортный хват

плоский экран

большую рабочую поверхность для S Pen.

Даже небольшие изменения в геометрии корпуса могут потребовать переработки аксессуаров - ожидается, что производители чехлов и защитных стекол выпустят отдельные серии именно для S26 Ultra.

Почему закругленные углы важны

Смягченные углы:

уменьшают давление на ладонь

уменьшают вероятность зацепить ткань одежды

распределяют удар при падении

визуально делают рамки тоньше.

Однако слегка уменьшается полезная площадь самых крайних углов дисплея - Samsung, по данным инсайдеров, адаптирует элементы One UI под новую геометрию, особенно в зоне жестов и индикаторов.

Цена и сроки выхода

Аналитики и поставщики сообщают о росте стоимости компонентов для серии Galaxy S26 - это может привести к повышению цены всей линейки.

Кроме того, ожидается возможная задержка релиза. По предварительным данным, новинки представят 25 февраля, позже обычного графика Samsung.

Эргономичные улучшения могут стать отличительной чертой Samsung S26 Ultra

Утечка не говорит о радикальном редизайне, но показывает важный акцент на эргономике. Galaxy S26 Ultra может занять позицию “продуктивного флагмана с плоским экраном”, тогда как iPhone 17 Pro Max - “максимально удобного в руке”.

Окончательное преимущество будет определять цена и реализация функций Galaxy AI в модели 2026 года.