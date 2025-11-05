Будущий Samsung Galaxy S26 Ultra сравнили с S25 Ultra и iPhone 17 Pro Max: что изменится в дизайне

В сеть попали новые изображения и короткое видео, опубликованные известным инсайдером Ice Universe, на которых предположительный дизайн Galaxy S26 Ultra сравнивается с Galaxy S25 Ultra и будущим iPhone 17 Pro Max. Это - одно из самых показательных подтверждений того, каким может быть следующий флагман Samsung.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FindArticles.
На снимках видно, что Galaxy S26 Ultra будет немного более округлым по углам, чем Galaxy S25 Ultra. При этом камера и общая минималистичная компоновка задней панели почти не меняются.
Отдельно отмечается, что Samsung сохраняет плоский экран - без возвращения к изогнутым дисплеям. Закругление касается только рамок корпуса, что должно улучшить удобство удержания и ношения устройства в карманах, не жертвуя точностью работы стилуса S Pen и совместимостью с защитными стеклами.
Сравнение с iPhone 17 Pro Max показывает, что смартфон Apple будет еще более округлым, делая акцент на комфорте в ладони, тогда как Samsung продолжает придерживаться формы “производительного прямоугольника”.
Тенденция к смягчению углов началась у Samsung еще в предыдущих поколениях Ultra. Ранние модели с более резкими гранями критиковали за то, что они могли “врезаться” в руку при длительном использовании.
Galaxy S26 Ultra предлагает компромисс:
Даже небольшие изменения в геометрии корпуса могут потребовать переработки аксессуаров - ожидается, что производители чехлов и защитных стекол выпустят отдельные серии именно для S26 Ultra.
Смягченные углы:
Однако слегка уменьшается полезная площадь самых крайних углов дисплея - Samsung, по данным инсайдеров, адаптирует элементы One UI под новую геометрию, особенно в зоне жестов и индикаторов.
Аналитики и поставщики сообщают о росте стоимости компонентов для серии Galaxy S26 - это может привести к повышению цены всей линейки.
Кроме того, ожидается возможная задержка релиза. По предварительным данным, новинки представят 25 февраля, позже обычного графика Samsung.
Утечка не говорит о радикальном редизайне, но показывает важный акцент на эргономике. Galaxy S26 Ultra может занять позицию “продуктивного флагмана с плоским экраном”, тогда как iPhone 17 Pro Max - “максимально удобного в руке”.
Окончательное преимущество будет определять цена и реализация функций Galaxy AI в модели 2026 года.
Ранее сообщалось, что Samsung готовит серию Galaxy S26, и в сети уже появились первые данные о дизайне и характеристиках будущего флагмана.
Также мы писали о новом смартфоне, который оказался тоньше iPhone Air и Galaxy S25 Edge, при этом демонстрируя более длительное время автономной работы.
Кроме того, мы рассказывали, на какие Android-смартфоны переходят пользователи Samsung Galaxy сегодня.