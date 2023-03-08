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Будущее ООН решается сейчас в Украине, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Среда 08 марта 2023 19:21
Будущее ООН решается сейчас в Украине, - Зеленский Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Будущее Организации Объединенных Наций решается именно сейчас в Украине, ведь она защищает цели и принципы Устава ООН.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с представителями СМИ по результатам переговоров с Генеральным секретарем ООН в Киеве, сообщает РБК-Украина.

"Именно сейчас и именно Украина защищает цели и принципы Устава ООН. А значит, именно сейчас и именно в Украине решается то, каким будет будущее ООН и какова будет глобальная роль Организации Объединенных Наций", - подчеркнул Зеленский.

Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Кроме того, президент поблагодарил лично Гутерриша, его команду и всех в Организации Объединенных Наций, кто понимает необходимость защиты общечеловеческих ценностей и международного порядка. Зеленский отметил недавнее одобрение подавляющим большинством государств – членов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине", предложенной Украиной и странами-партнерами.

"Я благодарен Антониу Гутерришу за четкое осуждение российской агрессии как грубого нарушения Устава ООН. Выразил надежду, что личное лидерство господина Генсекретаря поможет реализовать нашу резолюцию – такой мандат от Генеральной Ассамблеи ООН фактически уже есть", - добавил он.

Напомним, сегодня Зеленский встретился с генсеком ООН.

В ходе встречи Украина и ООН согласились, что продолжение инициативы по экспорту зерна критически важно для мира.

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