Будущее наступило. В ВСУ показали применение наземного дрона против россиян

Украинские военные продемонстрировали работу наземного дрона, который был применен против позиции российских террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Фантастическое будущее уже наступило. То, о чем мы читали в книгах и увлекательно смотрели в фильмах, воплощается в новейших разработках наших изобретателей и помогает нашим бойцам на поле боя", - написала пресс-служба бригады.

Производство оружия в Украине

Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.

Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

Как рассказал министр стратегической промышленности Александр Камышин, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. Например, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза