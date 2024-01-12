Будущее наступило. В ВСУ показали применение наземного дрона против россиян
Украинские военные продемонстрировали работу наземного дрона, который был применен против позиции российских террористов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
"Фантастическое будущее уже наступило. То, о чем мы читали в книгах и увлекательно смотрели в фильмах, воплощается в новейших разработках наших изобретателей и помогает нашим бойцам на поле боя", - написала пресс-служба бригады.
Производство оружия в Украине
Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.
Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".
Как рассказал министр стратегической промышленности Александр Камышин, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. Например, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза
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