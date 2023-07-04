Будущее Европы невозможно представить без Украины, - Урсула фон дер Ляйен

Во время пресс-конференции по итогам визита Коллегии Еврокомиссии к председательствующей в ЕС Испании Урсула фон дер Ляйен отметила, что дальнейшее расширение Европейского блока потребует институциональных реформ.

"Мы должны найти ответ на принципиальные вопросы: как будет выглядеть процесс принятия решений и использования совместного финансирования, как будут формироваться направления общей политики, и какой должна быть сила, которую в Европе хотят видеть ее граждане. Все эти изменения потребуют времени и обдумывать их нужно уже сейчас", - сказала глава Еврокомиссии.

Федерализация Европейского союза

В свою очередь, премьер Испании, которая 1 июля приняла председательство в ЕС, Педро Санчес рассказал, что вопрос о расширении Европейского союза уже рассматривается. По его мнению, страны должны двигаться в сторону большей федерализации ЕС и формировать больше общей политики, а европейцы должны найти ответ на вопрос, каким они хотят видеть Евросоюз за 4-10 лет.

"Главным образом, речь идет о трансформации нашего общества, о цифровых изменениях и неотложных климатических проблемах. Мы должны ответить на главный вопрос - каким мы хотим видеть наш Европейский Союз? С моей точки зрения, это должен быть более федеральный Европейский Союз", - отметил Санчес.

Вступление Украины в ЕС

Украина с 2022 года является кандидатом на вступление в Европейский союз и должна выполнить ряд условий для получения членства. Еврокомиссар Оливер Вархеи в конце июня заявил, что Украина выполнила уже 2 из 7 рекомендаций Еврокомиссии по началу переговоров о вступлении.

По словам президента Совета ЕС Шарля Мишеля, Европейский союз должен подготовиться к вступлению Украины и решить щекотливые вопросы реформ. Украина рассчитывает, что переговоры о вступлении начнутся до конца 2023 года.