Должен был "глушить" даже Patriot: в РФ утилизируют редкий самолет Ил-76

В России, вероятно, утилизируют редкий самолет для постановки помех Ил-76ПП. В теории он должен был бы "глушить" даже зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Как пишет Defense Express, точное время начала работ по Ил-76ПП не известно. Однако есть общая информация о "середине 1980-хх годов". В России данный самолет был изготовлен лишь в одном экземпляре. При этом он остался на стадии опытной разработки, и так не пошел в серийное производство.

Известно, что для переоборудования в Ил-76ПП был использован серийный транспортник Ил-76МД, а работы велись на "АНТК им.Бериева" в Таганроге. Стоит заметить, что этот завод специализируется на самолетах радиолокационного дозора А-50.

Ил-76ПП должен был якобы в первую очередь "глушить" РЛС западных ЗРК различных типов, в частности тех же Patriot.

Однако самое интересное и специфическое в этом самолете - на нем был установлен комплекс радиоэлектронной борьбы под обозначением "Ландыш". Он также использован на Су-24МП. Как пишет Defense Express, именно "Ландыш" мог "похоронить" Ил-76ПП.

Ведь размещение этого РЭБ на Ил-76ПП требовало в том числе установки дополнительных источников питания. Для того, чтобы решить эту проблему, конструкторы самолета установили дополнительно два генератора на базе авиационного двигателя АИ-24ВТ. Каждый из них должен был питать четыре переменного тока на борту Ил-76ПП. Но вроде бы и этого оказалось мало для надежного питания аппаратуры РЭБ.

Также проблемой оказалось то, что в ходе работ и испытаний конструкторам Ил-76ПП так и не удалось достичь электромагнитной совместимости бортовой аппаратуры самолета и комплекса "Ландыш", контейнеры которого устанавливались на законцовках крыльев.

То есть Ил-76ПП оказался монструозной и одновременно нефункциональной разработкой, которая не способна выполнять свою главную задачу. Поэтому в 1993 году самолет был поставлен на хранение на территории упомянутого выше учебного аэродрома в Иркутске. Однако о самолете вспомнили лишь тогда, когда нужно было освободить место от него под застройку, то есть в конце 2024 года.

Ранее мы писали о том, что Российская Федерация в этом году поставила своим военным 24 новых боевых самолета. Но это производство едва покрывает потери.