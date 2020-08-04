МАУ внесла корективи в рейси на серпень

Авіакомпанія МАУ скасувала міжнародні рейси по десяти напрямках до кінця серпня через продовження заборон на в'їзд в певні країни. Вносяться корективи в деякі рейси.

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

Зміни частоти курсування рейсів відбудуться на наступних маршрутах:

Київ - Лондон (LGW) - Київ - через нестабільний попит на маршруті вирішено залишити вильоти в Лондон 9, 28, 30 і 31 серпня.

Київ - Ніцца (NCE) - Київ - оборотні рейси щосуботи.

Київ - Торонто (YYZ) - Київ - плануються рейси 1, 15 і 29 серпня з поверненням до Києва, відповідно 2, 16 і 30 серпня.

Київ - Мілан (MXP) - Київ - оборотні рейси щотижня.

Київ - Неаполь (NAP) - Київ - оборотні рейси щосуботи.

Київ - Дубаї (DXB) - Київ - п'ятницями та суботами до 28 серпня, з додатковою частотою 5 серпня і рейсами четвергами в період 13-27.08.2020 р.

Київ - Стамбул (IST) - Київ - кожен вівторок, четвер, суботу та неділю з додатковою частотою 5 серпня і додатково п'ятницями в період 07-28.08.2020 р.

Київ - Тель-Авів (TLV) - Київ - четвер, щосуботи та щонеділі з додатковою частотою 31 серпня понеділок.

Київ - Мадрид (MAD) - Київ - п'ятницями в період 07-28.08.2020 р. і з додатковою частотою 31 серпня.

Всі інші маршрути залишаються без змін.

Нагадаємо, наприкінці липня МАУ скасувала частину запланованих на серпень міжнародних рейсів.