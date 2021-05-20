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МАУ з понеділка має намір відновити авіарейси в Ізраїль

Автор: РБК-Україна

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" планує відновити рейси з Києва в Тель-Авів. Авіарейси можуть відновити з понеділка, 24 травня.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У компанії прийняли рішення після проведення внутрішньої оцінки ризиків, обліку діючих норм аеропорту імені Бен-Гуріона і повідомлень авіаційних служб України та Ізраїлю.

Так, МАУ планує виконати рейси Київ-Тель-Авів-Київ за наступним графіком: Київ-Тель-Авів-24, 26, 30 і 31 Травня; Тель - Авів - Київ-25, 27, 31 Травня.

При цьому наголошується, що рейси Одеса - Тель-Авів - Одеса скасовані до 31 травня включно.

"Рішення МАУ щодо виконання рейсів буде переглядатися кожні 48 годин, враховуючи оновлення щодо обмеження рейсів в аеропорту Тель-Авіва. У разі змін, авіакомпанія повідомить про це додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від поїздок в Ізраїль і Палестину на тлі загострення ситуації в районі гази.

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