МАУ скасувала спецрейс з Дубая через закриття кордонів

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала спецрейс з Дубая через закриття українського кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАУ у Facebook.

Наголошується, що МАУ змушена скасувати спецрейс PS1174 Дубаї - Київ від 28 березня.

"Два дні тому уряд України прийняв рішення повністю заборонити виконання всіх пасажирських перевезень, у тому числі міжнародних евакуаційних рейсів в Україну з 00:00 28 березня. Сьогодні, 27 березня, ми в МАУ все ще не маємо чіткого роз'яснення авіаційних властей щодо режиму виконання спецрейсів від 28 і 29 березня, квитки на які були придбані фактично до вищезазначеного рішення", - йдеться в повідомленні.

При цьому в компанії відзначили, що докладають всіх зусиль, аби допомогти українцям повернутися додому і чекають відповіді уряду про механізм евакуації громадян в Україну.

"Як тільки отримаємо такий дозвіл, відразу ж, без будь-яких додаткових доплат і зборів, переброньовують ваші квитки на нові рейси і доставимо вас у ваших рідних і близьких", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, перед закриттям кордонів України на виїзді з Польщі утворилися багатотисячні черги. Зокрема, станом на полудень 27 березня в пунктах пропуску на польській стороні перебували майже 4 тисячі українців, які намагаються перетнути кордон у пішому порядку.

Зазначимо, в рамках карантину через коронавіруса з 27 березня кордону України закриють для всіх, в тому числі і для українських громадян.