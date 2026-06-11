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Маты из-за регистрации на НМТ? Директор УЦОКО заявила о фейке и обращается в полицию

16:20 11.06.2026 Чт
4 мин
Откуда на самом деле взялись бранные слова на скандальной записи и кто стоит за сливом разговора в соцсети?
aimg Татьяна Веремеева
Маты из-за регистрации на НМТ? Директор УЦОКО заявила о фейке и обращается в полицию Фото: Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко (Getty Images)
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Директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко заявила, что аудиозапись, которую в последние дни распространяют в сети и на которой она якобы использует нецензурную лексику в отношении потенциальной участницы НМТ, является смонтированной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вакуленко.

Главное:

  • Реакция на компромат: Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко назвала "грубо смонтированной" аудиозапись, где она якобы ругается в адрес абитуриентки. Она утверждает, что реальный разговор нарезали, чтобы уничтожить ее репутацию.
  • Суть конфликта: Скандал возник из-за абитуриентки, которой отказали в регистрации на НМТ в дополнительный период.
  • Шантаж и угрозы: После отказа апелляционной комиссии Вакуленко позвонил мужчина, который 10 минут давил на нее, оскорблял и обещал увольнение. Кроме того, за девушку просили пять человек и один нардеп.
  • Откуда нецензурная лексика: Руководительница УЦОКО объяснила, что во время разговора она лишь цитировала личную переписку подростков, которую адвокаты абитуриентки сами же добавили к делу в качестве доказательства.
  • Защита в суде: Татьяна Вакуленко уже обратилась к адвокатам и подает заявления в суд и полицию, чтобы защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.

По словам руководительницы УЦОКО, обнародованный аудиофрагмент не является целостной записью разговора, а был специально смонтирован для дискредитации ее лично и Украинского центра оценивания качества образования.

"Это аудио является грубо смонтированным. Реальный разговор нарезан таким образом, чтобы разрушить мою профессиональную репутацию, нанести мне личный вред, а также негативно повлиять на репутацию Украинского центра оценивания качества образования", - заявила Вакуленко.

Она подчеркнула, что никогда не использовала оскорбительных высказываний в отношении участников тестирования.

Из-за чего возник конфликт

Как пояснила директор УЦОКО, история касается абитуриентки, которой апелляционная комиссия отказала в регистрации на НМТ во время дополнительного периода.

По словам Вакуленко, девушка утверждала, что не смогла зарегистрироваться на тестирование из-за технических проблем в системе. Однако проверка журналов работы сервиса показала, что во время основной регистрации она не завершила процедуру оформления.

В УЦОКО заявляют, что абитуриентка не загрузила документ о получении полного общего среднего образования и не отправила документы на обработку в региональный центр оценивания качества образования.

Поэтому, согласно установленным правилам, ее персональный кабинет впоследствии был удален.

После рассмотрения поданной апелляции комиссия 2 июня приняла решение отказать в ее удовлетворении.

Кто звонил Вакуленко

По словам директора УЦОКО, после этого ей позвонил мужчина, который представился представителем абитуриентки.

Вакуленко утверждает, что собеседник почти десять минут давил на нее, оскорблял и угрожал разрушить ее репутацию и добиться увольнения.

Во время этого разговора она объясняла причины решения апелляционной комиссии и вспоминала переписку подростков, которую адвокаты поступающей приобщили к материалам дела в качестве доказательства. Именно из этой переписки, по словам Вакуленко, происходят нецензурные слова, которые теперь пытаются связать с ней.

"Я убеждена, что полная версия записи есть у лица, которое представилось господином Егором и которое, вероятно, распространило грубо смонтированное аудио", - отметила она.

Подаст в суд и полицию

Вакуленко сообщила, что уже обратилась к адвокату и намерена защищать честь и достоинство в суде. Кроме того, она подает заявление в полицию по защите чести, достоинства и деловой репутации.

Руководительница УЦОКО также заявила, что после отказа абитуриентки ее неоднократно просили поспособствовать положительному решению ситуации. По ее словам, с такими просьбами обращались по меньшей мере пять человек, а также один народный депутат.

В то же время она подчеркнула, что решение об участии в НМТ принимаются исключительно в соответствии с утвержденными правилами и не могут зависеть от личных связей или постороннего влияния.

Что предшествовало

10 июня в социальных сетях распространили аудиозапись, на которой женщина голосом, похожим на голос Татьяны Вакуленко, использует нецензурные высказывания при обсуждении ситуации с регистрацией на НМТ.

После появления записи в сети возникла волна критики и обсуждений относительно возможного отношения должностных лиц УЦОКО к участникам тестирования.

Ранее РБК-Украина рассказывало о скандале вокруг НМТ в Виннице. Выпускница заявила, что во время тестирования компьютер зависал, некорректно работала мышка и возникали проблемы с отображением заданий, из-за чего она не успела полноценно выполнить тест и просит разрешить пересдачу. Зато в региональном центре оценивания сообщили, что проверка не выявила технических сбоев. Окончательное решение о возможном допуске абитуриентки к дополнительной сессии должен принять УЦОКО.

Напомним, в Одессе разгорелся скандал из-за проведения НМТ во время длительных воздушных тревог. Из-за постоянных перерывов тестирование растянулось почти на 13 часов, а участники длительное время находились в укрытии без надлежащего доступа к пище и воде.

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