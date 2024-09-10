Матвей Бидный: Спорт не может быть вне политики, когда речь идет о войне

5 сентября Матвей Бидный официально возглавил Министерство молодежи и спорта Украины, избавившись от приставки и. о. Теперь глава ведомства с еще большим рвением должен погрузиться в решение вопросов, касающихся украинского спорта. А их достаточно много: от улучшения материально-технической базы для подготовки атлетов и популяризации массового спорта в стране – до еще более упорной работы для полной и бескомпромиссной международной изоляции российских спортсменов.

А учитывая, что Бидный работает в структуре Министерства молодежи и спорта уже длительное время (с 2016 года), то хочется верить, что он знает, какие проблемы нуждаются в скорейшем решении, чтобы украинский спорт развивался, избавился от коррупционных скандалов, а украинский флаг извивался над пьедесталами мировых соревнований все чаще и выше.

В интервью РБК-Украина Матвей Бидный рассказал о вызовах, стоящих ныне перед его ведомством, о развитии спортивной инфраструктуры в стране в условиях войны, успехах и неудачах наших атлетов на мировой арене, "спорт вне политики", грязной российской пропаганде и ее влиянии на международные федерации, а также о том, будет ли Украина подавать заявку на проведение Олимпийских игр.

– Недавно закончились летние Олимпийские игры. Украина получила 12 медалей, в том числе – три золотых. Как вы оцениваете результат участия Украины?

– Этот результат не просто спортивное достижение, а свидетельство того, что даже при самых сложных обстоятельствах войны мы демонстрируем всему миру украинскую волю к победе. 12 медалей, в том числе три золотые, – это результат титанического труда наших спортсменов и тренеров, которые готовились к соревнованиям в чрезвычайно тяжелых условиях. Это лучший результат по золотым медалям за последние 12 лет. Каждая медаль – это не только результат многолетнего труда, но и символ несокрушимости украинцев.

Пример Ирины Коляденко, серебряного призера парижских Олимпийских игр, является иллюстрацией того, как наши спортсмены преодолевают трудности войны. Когда началось вторжение, Ирина находилась на олимпийской базе в Конче-Заспе, где команда готовилась к международному турниру. После возвращения в родной Ирпень ее дом был уничтожен российским танком и она несколько недель пряталась в подвале. Но Ирина продолжила тренировку, получила лицензию на участие в Олимпиаде и завоевала серебряную медаль. Ее пример демонстрирует, что наши спортсмены понимают: их миссия – не только соревноваться, но и представлять Украину на международной арене даже в условиях войны.

Этот результат также отражает синергию между всеми, кто поддерживал наших спортсменов: от правительства, которое обеспечивало необходимые условия, до болельщиков, которые своими сердцами были рядом с командой.

Даже в сложные моменты, когда кажется, что борьба безнадежна, украинцы всегда находят в себе силы для новых побед. Этот успех также свидетельствует о том, что украинский спорт является неотъемлемой частью нашей национальной идентичности, которую мы защищаем с тем же упорством, с которым мы защищаем свою землю.

– Сколько стоили подготовка и участие в Олимпиаде?

– Финансирование участия наших спортсменов в Олимпийских играх – это сложный и многогранный процесс, охватывающий широкий спектр затрат. Это включает в себя подготовку спортсменов, закупку необходимого оборудования, логистику, медицинское обеспечение, организацию тренировочных сборов и участие в квалификационных соревнованиях. Тем более, что атлет идет к Олимпийским играм всю свою жизнь, а участие в играх – это, как правило, пик спортивной карьеры атлета.

В условиях войны эти расходы стали еще более критичными, поскольку многие спортивные объекты в Украине были разрушены или повреждены, а часть спортсменов вынуждена была временно уехать за границу для продолжения тренировок.

В частности, прыгуны в воду Алексей Середа и Кирилл Болюх, вынужденно покинувшие свои дома и тренировочные базы из-за постоянных обстрелов, провели несколько месяцев в Германии, где смогли продолжить подготовку. База в Кременной, где раньше проводилось собрание перед началом сезона, была захвачена и уничтожена. В Николаеве, откуда родом Середа, в феврале 2022 года воду из бассейна использовали для нужд города из-за перебоев водоснабжения. Открыть бассейн и наполнить его водой стало возможным только спустя 15 месяцев полномасштабной войны.

Финансирование поддержки спортсменов – это инвестиции и вклад в национальную гордость и демонстрацию мира нашей несокрушимости. В каждой потраченной гривне есть часть нашей общей веры в то, что Украина обязательно победит, и победы на спортивных аренах дополнительно мотивируют наших военных на фронте. Мне рассказывали много историй, как солдаты на фронте болели за Ольгу Харлан и Ярослава Магучих, как нацгвардейцы, затаив дыхание, смотрели золотой бой Александра Хижняка. Эти эмоции сложно описать.

Спорткомплекс "Олимп" в лесной полосе Кременной был уничтожен россиянами (фото: teamukraine.com.ua)

– Россияне и белоруссы приняли участие в Олимпийских играх, хотя и в нейтральном статусе. Как Украина на это реагировала, какая ситуация с Паралимпиадой?

– Участие спортсменов из России и Беларуси под нейтральным флагом – вопрос, который вызывает глубокую обеспокоенность в украинском обществе. Для нас спорт – это не просто соревнование, это платформа, где мы можем показать миру правду о войне, начатой Россией.

Участие так называемых "нейтральных" спортсменов, имеющих гражданство стран-агрессоров, для нас является вызовом, который мы преодолеваем. Благодаря совместной работе с Офисом Президента, Министерством иностранных дел Украины, центром противодействия дезинформации СНБО, журналистским и спортивным сообществом мы в 20 раз уменьшили количество граждан РФ на Олимпийских играх в Париже. Если на Играх в Токио было более 330 россиян, то в Париже – всего 15. Это хороший кейс, доказывающий, что Украина смогла защитить справедливость в спорте.

Наши паралимпийцы – тоже наша гордость в борьбе против российских агрессоров. Во время квалификационных соревнований украинские паралимпийцы демонстрировали свою позицию, поднимая сжатую в кулак руку в знак протеста против российской агрессии.

Ярослав Семененко, украинский паралимпийский пловец, потерявший обе руки и вынужденный бежать из Мариуполя во время обстрелов, продолжает выступать на международной арене, открыто заявляя о преступлениях России. Он получал угрозы от российских паралимпийцев, но это только укрепило его решимость бороться за свою Украину.

Наша позиция по поводу участия российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом остается неизменной: мы категорически против того, чтобы эти атлеты использовали спорт для легитимизации агрессии своих государств. Спорт не может быть вне политики, когда речь идет о войне. Мы будем продолжать давить на международные спортивные организации, чтобы они пересмотрели свое отношение к этой проблеме и обеспечили справедливые условия для всех участников, действительно придерживающихся олимпийских принципов. Это борьба не только за спортивную справедливость, но и принципы, на которых построен международный спорт.

– Кого представляют российские судьи и жюри на соревнованиях? Могут ли они быть действительно беспристрастными к украинцам?

– Проблема участия российских судей в международных соревнованиях чрезвычайно важна, поскольку судьи, имеющие гражданство страны-агрессорки, могут стать инструментом российского влияния и искажать результаты соревнований. Россия активно использует спорт как инструмент гибридного воздействия, и судьи, обладающие российским гражданством, могут быть частью этой системы.

У нас есть широкий план работы с международными спортивными организациями, чтобы свести к минимуму возможное российское влияние. Это необходимый шаг для обеспечения справедливости и прозрачности в спортивных соревнованиях. Во время зимних Паралимпийских игр в Пекине в 2022 году украинская делегация открыто выступала против участия российских спортсменов и судей. Это вызвало большой международный резонанс и мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить справедливость в спорте на всех уровнях.

Наши усилия направлены на то, чтобы все, кто напрямую связан со странами-агрессорками, были отстранены от участия в международных спортивных мероприятиях, поскольку их присутствие ставит под угрозу принципы честной игры. Мы также активно сотрудничаем с международными организациями, чтобы обеспечить условия, в которых спорт не будет использоваться в качестве инструмента политической пропаганды и гибридного влияния на международную политику.

– И все же: почему некоторые международные федерации последовательно не допускают россиян к соревнованиям, а другие – не видят в этом ничего "противозаконного"? Дело в продажных спортивных чиновниках, которые берут деньги от РФ, или в чем-то другом?

– Десятками лет россияне вкладывали миллиарды нефтерублей, чтобы влиять на международный спорт. Результаты этих "вливаний" мы видим до сих пор. Однако спортивные федерации – это прежде всего люди, поэтому не нужно преуменьшать роль личности в этой истории.

К примеру, президент Мировой легкой атлетики (ранее известная как Международная ассоциация легкоатлетических федераций – Ред.) лорд Себастьян Коэ добился принципиального решения отстранить всех россиян по всем дисциплинам и видам соревнований. В руководстве этой организации нет ни одного россиянина, а Коэ системно поддерживает Украину, нашу детскую легкую атлетику, встречался с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги поддержки Украины.

А есть другой пример – Всемирная федерация борьбы, где два вице-президента – россияне Михаил Мамиашвили и Наталья Ярыгина. Кстати, именно тот Мамиашвили, который заявлял, что российские атлеты должны приехать в Париж на Олимпийские игры на танках.

Нам нужно развивать спортивную дипломатию, продвигать украинцев к руководству международных спортивных организаций и убирать россиян.

– Накануне Олимпийских игр российские пропагандисты распространяли нарратив, будто наши олимпийцы не вернутся из соревнований. Все ли вернулись в Украину и как это лучше контролировать?

– Мы понимаем обеспокоенность, связанную с безопасностью наших спортсменов и других членов делегации, особенно учитывая сложные условия, в которых проходят международные соревнования во время войны. Обеспечение безопасности каждого участника – это наш приоритет. Перед отправкой на Олимпиаду мы провели тщательные разъяснения с командой о дисциплине и ответственности.

Наша делегация вернулась из Олимпийских игр в полном составе, и мы сделали все возможное, чтобы избежать каких-либо инцидентов. Мы продолжаем принимать все меры для обеспечения безопасности наших спортсменов и сопровождающих лиц, ведь каждый из них является послом Украины и несет ответственность за имидж нашей страны на международной арене.

– В этом году на Олимпийских играх работал отдельный Украинский Дом. В чем его особенность?

– Украинский Дом Volia Space в Париже стал уникальным проектом, который не только представил нашу страну на Олимпийских играх, но и продемонстрировал миру силу украинского духа и волю к победе. Он стал настоящим культурным и медийным центром Украины во время Игр и дал возможность спортсменам открыто говорить о войне, не опасаясь замечаний со стороны организаторов ОИ.

Volia Space был создан не только для того, чтобы поддерживать наших спортсменов, но и для того, чтобы привлечь внимание международного сообщества к войне в Украине. Каждый день в Volia Space проводились показы документальных фильмов о войне, в том числе таких, как оскароносный "20 дней в Мариуполе", "Долгие сутки" или "Мы, наши любимцы и война", получивших международные награды. Посетители имели возможность не только посмотреть фильмы, но и пообщаться с их авторами, узнать больше о том, что происходит в Украине, поддержать наш народ в борьбе за свободу.

Volia Space стал местом встреч украинских спортсменов, культурных деятелей и представителей диаспоры. Этот проект показал, что Украина не только способна бороться, но и нашей стране есть что предложить миру в культурной и спортивной сфере. Украинский Дом посетили более 600 журналистов и более 105 миллионов человек пересмотрели их материалы о Volia Space.

– Что-то похожее будет на зимних Олимпийских Играх в Италии?

– Volia Space стал успешным проектом, заслуживающим масштабирования, если для этого будут соответствующие основания. Все же мы надеемся, что на предстоящих Олимпийских играх нам больше не придется привлекать внимание к войне и мы сможем сосредоточиться на спортивной дипломатии нового, мирного времени.

Матвей Бидный на открытии Volia Space (фото: facebook.com/minmolodsport)

– Или уже начали подготовку к зимним Олимпийским играм в Милане?

– Подготовка к зимней Олимпиаде в 2026 году продолжается полным ходом, учитывая сложные условия, в которых находятся наши спортсмены. Однако мы делаем все возможное, чтобы наши спортсмены имели возможность подготовиться к Играм.

Мы активно сотрудничаем с международными партнерами, чтобы обеспечить нашим спортсменам надлежащие условия для тренировок, в частности, за рубежом. Мы также разрабатываем программы поддержки спортсменов, потерявших свои дома и тренировочные базы. Украина обязательно примет участие в Олимпиаде-2026, и мы уверены, что наши спортсмены покажут высокие результаты и продемонстрируют волю к победе.

– По поводу следующей летней Олимпиады и подготовки к ней. Есть ли какой-нибудь план, как Украине за четыре года показать лучший результат?

– На самом деле анализ выступлений наших атлетов как на самих Олимпийских играх, так и на этапе отборочных соревнований, особенно с учетом ретроспективы игр 2016 и 2020 годов, позволяет нам выявить ряд проблем и спланировать работу по их решению.

Во-первых, мы видим проблему отсутствия качественного резерва по многим видам спорта, некоторые виды спорта просто "вымирают", по другим конкуренция в состав национальной сборной настолько невелика, что даже речи о качественной состязательной деятельности внутри страны, как правило, не идет.

Поэтому первое, на чем мы сегодня должны сосредоточиться – это повышение показателей массовости – привлечении к занятиям спортом – что обеспечит основу для формирования качественного и конкурентоспособного резерва, и привлечет к активности много граждан, которые, кроме всего прочего, будут стимулировать экономическую активность в отрасли.

Пути достижения – переход от содержания коммунальных заведений, что является сегодня непрозрачным и малоэффективным механизмом, на финансовую поддержку профильных общественных организаций (спортивных клубов) из видов спорта, на основе выполнения определенных критериев и конкуренции. В перспективе – системе "деньги ходят за услугой", когда бюджет может частично распределяться на целевой счет потребителя, а тот сам решает, в какой организации получить услугу.

Такой подход, во-первых, обеспечит конкуренцию за потребителя, работу субъектов предоставления услуг по его привлечению и максимально широкий охват, а во-вторых – наконец-то даст спортивным федерациям по виду спорта реальные рычаги влияния на показатели массовости и привлечения. Это самый важный фактор для развития любого вида спорта в стране.

Вторая большая проблема – недостаточный, мягко говоря, уровень научно-методической составляющей подготовки наших сборных команд, которая должна обеспечиваться высококвалифицированными кадрами, постоянно повышающими свой профессиональный уровень в соответствии с современными требованиями спорта высших достижений.

Современный спорт пронизан наукой, с ведущими спортсменами работают целые команды ученых, которые изучают и эффективно применяют новые методики повышения работоспособности, улучшения восстановления, физического и психологического состояния атлета.

Надо честно признать, что здесь мы очень многое потеряли, и поэтому нам сегодня на системном уровне нужно приложить все усилия для повышения профессиональности и профессионального уровня обеспечения современной спортивной подготовки, формирования кадрового потенциала, восстановления научно-методической основы подготовки. Формирования замкнутого цикла на базе профильных учебных заведений, соединенных с научно-исследовательскими центрами и центрами олимпийской подготовки по приоритетным видам спорта.

Ну, и третья проблема, пожалуй, сквозная для всей системы государственного управления. Это оперативный доступ к достоверной информации. Поэтому одна из наших приоритетных задач – сквозная цифровизация отрасли, которая обеспечит релевантные данные, качественную статистику для принятия эффективных управленческих решений и возможности их быстрой корректировки.

Понятно, что все это системные изменения, которые дадут результат преимущественно в долгосрочной перспективе. Но если не медлить, я уверен, мы сможем увидеть первые результаты уже в Лос-Анджелесе в 2028 году.

– Обеспечены ли сегодня равные условия для развития олимпийского и паралимпийского спорта в Украине?

– Я всегда был сторонником паритетности и равноправия в спорте. И могу констатировать, что у нас есть потенциал эффективного развития как олимпийского, так и паралимпийского спорта. Оба направления спорта высших достижений одинаково страдают от войны, оба эти направления требуют внимания и прославляют Украину в мире. Но системно нужно реформировать спорт, чтобы реализовать весь потенциал.

После начала полномасштабного вторжения России мы стали больше уделять внимание спорту людей с инвалидностью и особенно адаптивному спорту. Сейчас, когда каждый день из-за войны увеличивается количество лиц с инвалидностью, мы должны отвечать на этот вызов. Поэтому в каждом виде спорта мы инициируем введение адаптивных дисциплин, которые сделают спорт доступным для всех.

– У вас есть планы по привлечению международных инвесторов для развития украинского спорта?

– Это комплексное и широкое направление, которое будет эффективно развиваться в демократической и прозрачной системе спорта. Чем больше людей занимаются тем или иным видом спорта – тем интереснее он для инвесторов, спонсоров и рекламных контрактов. Мы уверены, что развитие клубной системы станет дополнительным стимулом для развития этого направления.

– Как война оказывает непосредственное влияние на спорт в Украине? Сколько атлетов погибли, сколько объектов повреждено и разрушено?

– Война принесла катастрофические последствия для украинского спорта. Более 520 объектов спортивной инфраструктуры были повреждены или разрушены, включая 15 баз олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки. Эти потери значительно усложнили процесс подготовки наших атлетов. Недавно в результате российских ракетных обстрелов был уничтожен Дворец спорта в Харькове – по территории спортивного объекта прилетели шесть ракет.

Мы также потеряли много спортсменов, погибших в результате российской агрессии. По меньшей мере 498 атлетов и тренеров убили россияне. Среди последних потерь – мой знакомый Роман Головатюк. Он был заслуженным мастером спорта по кикбоксингу WAKO. К сожалению, война безжалостно уносит лучших. Роману было всего 29 лет... Теперь он навсегда часть нашей небесной команды.

Более трех тысяч украинских атлетов в первые дни полномасштабного вторжения ушли защищать свою страну и сегодня выгрызают Победу Украины.

– Многие юные спортсмены с родителями с началом полномасштабного вторжения переехали за границу. Какую работу Министерство будет проводить по вопросу того, чтобы эти атлеты представляли именно Украину на международных соревнованиях, а не выступали за другие сборные?

– Мы очень благодарны международным партнерам за поддержку украинских спортсменов в начале полномасштабного вторжения, особенно самых молодых спортсменов, которые только начинают свой путь в спорте. Сейчас мы видим, что подавляющее большинство взрослых и юниоров вернулись в Украину и выступают на международных соревнованиях под украинским флагом.

Те же юные спортсмены, которые пока находятся за границей, нуждаются в безопасности и условиях, которые мы сможем обеспечить после Победы. Мы сейчас упорно работаем по линии молодежной политики, чтобы сохранить их мощную связь с Украиной и лелеем в них украинскую идентичность.

– У Украины есть успешный опыт приема Евро-2012. И до полномасштабного вторжения обсуждали идею провести у нас Олимпиаду. Насколько это нам действительно нужно, и сколько может потребоваться времени и денег на подобную подготовку?

– Мечта о проведении Олимпийских игр в Украине остается актуальной, ведь это возможность показать всему миру достижения нашей страны.

Но сейчас мы сосредоточены на защите нашей страны от внешней агрессии, и после Победы нужно будет определенное время на восстановление. Думаю, к вопросу проведения Олимпийских игр мы сможем вернуться после победы над российским захватчиком, ведь уже определены места проведения ближайших Олимпийских игр: Милан (2026), Лос-Анджелес (2028), Брисбен (2032). Поэтому будем исходить из возможностей того времени и того, насколько проведение Олимпийских игр будет отвечать нашим национальным интересам.

– Практика, когда политики возглавляют федерации по олимпийским видам спорта, вредит или помогает развитию спорта? Особенно, когда речь идет о власть имущих – бывших и нынешних – с сомнительной репутацией.

– Назвать украинскую систему спортивных федераций прозрачной и эффективной пока достаточно сложно. И здесь проблема не столько в президентах федераций, сколько в устаревшей системе спортивного управления. Когда будет прозрачное и демократическое управление – мы увидим спортивные федерации, которые популяризируют спорт, привлекают спонсоров, делают зрелищным спорт и участвуют в работе международных федераций.

Мы должны мерить эффективность работы организации, а не сосредотачивать внимание на персоналиях и отдельных случаях. Другое дело, что без реформы спорта мы будем наблюдать те же проблемы, которые видим и сейчас.

– По вашему мнению, в каких видах спорта украинские спортсмены в ближайшие 10 лет будут добиваться наибольших успехов на международной арене?

– Есть два простых инструмента, которые помогают привлекать новую кровь в спорт и соответственно быть конкурентными в мире: это трансляции и инфраструктура.

Мы стимулируем федерации транслировать чемпионаты Украины и национальные кубки на YouTube-канале Минмолодежьспорта, чтобы как можно больше людей могли посмотреть спорт, который им интересен. А также строим реформу, в основе которой лежит система клубов, где украинцы смогут заниматься любимым спортом всей семьей.

Мы создаем равные условия и возможности для развития всех видов спорта. А кто проявит большую способность – это вопрос только времени.