RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Матвей Бидный: Спорт не может быть вне политики, когда речь идет о войне

Матвей Бидный (фото предоставлено пресс-службой министра)
Автор: Дмитрий Войналович

О достижениях Украины на Олимпиаде-2024, борьбе с влиянием России на международные федерации, инвестициях в развитие отечественного спорта, возвращении юных атлетов из-за рубежа и будущих достижениях украинцев на мировых турнирах – в интервью РБК-Украина рассказывает министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный.

5 сентября Матвей Бидный официально возглавил Министерство молодежи и спорта Украины, избавившись от приставки и. о. Теперь глава ведомства с еще большим рвением должен погрузиться в решение вопросов, касающихся украинского спорта. А их достаточно много: от улучшения материально-технической базы для подготовки атлетов и популяризации массового спорта в стране – до еще более упорной работы для полной и бескомпромиссной международной изоляции российских спортсменов.

А учитывая, что Бидный работает в структуре Министерства молодежи и спорта уже длительное время (с 2016 года), то хочется верить, что он знает, какие проблемы нуждаются в скорейшем решении, чтобы украинский спорт развивался, избавился от коррупционных скандалов, а украинский флаг извивался над пьедесталами мировых соревнований все чаще и выше.

В интервью РБК-Украина Матвей Бидный рассказал о вызовах, стоящих ныне перед его ведомством, о развитии спортивной инфраструктуры в стране в условиях войны, успехах и неудачах наших атлетов на мировой арене, "спорт вне политики", грязной российской пропаганде и ее влиянии на международные федерации, а также о том, будет ли Украина подавать заявку на проведение Олимпийских игр.

– Недавно закончились летние Олимпийские игры. Украина получила 12 медалей, в том числе – три золотых. Как вы оцениваете результат участия Украины?

– Этот результат не просто спортивное достижение, а свидетельство того, что даже при самых сложных обстоятельствах войны мы демонстрируем всему миру украинскую волю к победе. 12 медалей, в том числе три золотые, – это результат титанического труда наших спортсменов и тренеров, которые готовились к соревнованиям в чрезвычайно тяжелых условиях. Это лучший результат по золотым медалям за последние 12 лет. Каждая медаль – это не только результат многолетнего труда, но и символ несокрушимости украинцев.

Пример Ирины Коляденко, серебряного призера парижских Олимпийских игр, является иллюстрацией того, как наши спортсмены преодолевают трудности войны. Когда началось вторжение, Ирина находилась на олимпийской базе в Конче-Заспе, где команда готовилась к международному турниру. После возвращения в родной Ирпень ее дом был уничтожен российским танком и она несколько недель пряталась в подвале. Но Ирина продолжила тренировку, получила лицензию на участие в Олимпиаде и завоевала серебряную медаль. Ее пример демонстрирует, что наши спортсмены понимают: их миссия – не только соревноваться, но и представлять Украину на международной арене даже в условиях войны.

Этот результат также отражает синергию между всеми, кто поддерживал наших спортсменов: от правительства, которое обеспечивало необходимые условия, до болельщиков, которые своими сердцами были рядом с командой.

Даже в сложные моменты, когда кажется, что борьба безнадежна, украинцы всегда находят в себе силы для новых побед. Этот успех также свидетельствует о том, что украинский спорт является неотъемлемой частью нашей национальной идентичности, которую мы защищаем с тем же упорством, с которым мы защищаем свою землю.

– Сколько стоили подготовка и участие в Олимпиаде?

– Финансирование участия наших спортсменов в Олимпийских играх – это сложный и многогранный процесс, охватывающий широкий спектр затрат. Это включает в себя подготовку спортсменов, закупку необходимого оборудования, логистику, медицинское обеспечение, организацию тренировочных сборов и участие в квалификационных соревнованиях. Тем более, что атлет идет к Олимпийским играм всю свою жизнь, а участие в играх – это, как правило, пик спортивной карьеры атлета.

В условиях войны эти расходы стали еще более критичными, поскольку многие спортивные объекты в Украине были разрушены или повреждены, а часть спортсменов вынуждена была временно уехать за границу для продолжения тренировок.

В частности, прыгуны в воду Алексей Середа и Кирилл Болюх, вынужденно покинувшие свои дома и тренировочные базы из-за постоянных обстрелов, провели несколько месяцев в Германии, где смогли продолжить подготовку. База в Кременной, где раньше проводилось собрание перед началом сезона, была захвачена и уничтожена. В Николаеве, откуда родом Середа, в феврале 2022 года воду из бассейна использовали для нужд города из-за перебоев водоснабжения. Открыть бассейн и наполнить его водой стало возможным только спустя 15 месяцев полномасштабной войны.

Финансирование поддержки спортсменов – это инвестиции и вклад в национальную гордость и демонстрацию мира нашей несокрушимости. В каждой потраченной гривне есть часть нашей общей веры в то, что Украина обязательно победит, и победы на спортивных аренах дополнительно мотивируют наших военных на фронте. Мне рассказывали много историй, как солдаты на фронте болели за Ольгу Харлан и Ярослава Магучих, как нацгвардейцы, затаив дыхание, смотрели золотой бой Александра Хижняка. Эти эмоции сложно описать.

Спорткомплекс "Олимп" в лесной полосе Кременной был уничтожен россиянами (фото: teamukraine.com.ua)

– Россияне и белоруссы приняли участие в Олимпийских играх, хотя и в нейтральном статусе. Как Украина на это реагировала, какая ситуация с Паралимпиадой?

– Участие спортсменов из России и Беларуси под нейтральным флагом – вопрос, который вызывает глубокую обеспокоенность в украинском обществе. Для нас спорт – это не просто соревнование, это платформа, где мы можем показать миру правду о войне, начатой Россией.

Участие так называемых "нейтральных" спортсменов, имеющих гражданство стран-агрессоров, для нас является вызовом, который мы преодолеваем. Благодаря совместной работе с Офисом Президента, Министерством иностранных дел Украины, центром противодействия дезинформации СНБО, журналистским и спортивным сообществом мы в 20 раз уменьшили количество граждан РФ на Олимпийских играх в Париже. Если на Играх в Токио было более 330 россиян, то в Париже – всего 15. Это хороший кейс, доказывающий, что Украина смогла защитить справедливость в спорте.

Наши паралимпийцы – тоже наша гордость в борьбе против российских агрессоров. Во время квалификационных соревнований украинские паралимпийцы демонстрировали свою позицию, поднимая сжатую в кулак руку в знак протеста против российской агрессии.

Ярослав Семененко, украинский паралимпийский пловец, потерявший обе руки и вынужденный бежать из Мариуполя во время обстрелов, продолжает выступать на международной арене, открыто заявляя о преступлениях России. Он получал угрозы от российских паралимпийцев, но это только укрепило его решимость бороться за свою Украину.

Наша позиция по поводу участия российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом остается неизменной: мы категорически против того, чтобы эти атлеты использовали спорт для легитимизации агрессии своих государств. Спорт не может быть вне политики, когда речь идет о войне. Мы будем продолжать давить на международные спортивные организации, чтобы они пересмотрели свое отношение к этой проблеме и обеспечили справедливые условия для всех участников, действительно придерживающихся олимпийских принципов. Это борьба не только за спортивную справедливость, но и принципы, на которых построен международный спорт.

– Кого представляют российские судьи и жюри на соревнованиях? Могут ли они быть действительно беспристрастными к украинцам?

– Проблема участия российских судей в международных соревнованиях чрезвычайно важна, поскольку судьи, имеющие гражданство страны-агрессорки, могут стать инструментом российского влияния и искажать результаты соревнований. Россия активно использует спорт как инструмент гибридного воздействия, и судьи, обладающие российским гражданством, могут быть частью этой системы.

У нас есть широкий план работы с международными спортивными организациями, чтобы свести к минимуму возможное российское влияние. Это необходимый шаг для обеспечения справедливости и прозрачности в спортивных соревнованиях. Во время зимних Паралимпийских игр в Пекине в 2022 году украинская делегация открыто выступала против участия российских спортсменов и судей. Это вызвало большой международный резонанс и мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить справедливость в спорте на всех уровнях.

Наши усилия направлены на то, чтобы все, кто напрямую связан со странами-агрессорками, были отстранены от участия в международных спортивных мероприятиях, поскольку их присутствие ставит под угрозу принципы честной игры. Мы также активно сотрудничаем с международными организациями, чтобы обеспечить условия, в которых спорт не будет использоваться в качестве инструмента политической пропаганды и гибридного влияния на международную политику.

– И все же: почему некоторые международные федерации последовательно не допускают россиян к соревнованиям, а другие – не видят в этом ничего "противозаконного"? Дело в продажных спортивных чиновниках, которые берут деньги от РФ, или в чем-то другом?

– Десятками лет россияне вкладывали миллиарды нефтерублей, чтобы влиять на международный спорт. Результаты этих "вливаний" мы видим до сих пор. Однако спортивные федерации это прежде всего люди, поэтому не нужно преуменьшать роль личности в этой истории.

К примеру, президент Мировой легкой атлетики (ранее известная как Международная ассоциация легкоатлетических федераций Ред.) лорд Себастьян Коэ добился принципиального решения отстранить всех россиян по всем дисциплинам и видам соревнований. В руководстве этой организации нет ни одного россиянина, а Коэ системно поддерживает Украину, нашу детскую легкую атлетику, встречался с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги поддержки Украины.

А есть другой пример Всемирная федерация борьбы, где два вице-президента – россияне Михаил Мамиашвили и Наталья Ярыгина. Кстати, именно тот Мамиашвили, который заявлял, что российские атлеты должны приехать в Париж на Олимпийские игры на танках.

Нам нужно развивать спортивную дипломатию, продвигать украинцев к руководству международных спортивных организаций и убирать россиян.

– Накануне Олимпийских игр российские пропагандисты распространяли нарратив, будто наши олимпийцы не вернутся из соревнований. Все ли вернулись в Украину и как это лучше контролировать?

– Мы понимаем обеспокоенность, связанную с безопасностью наших спортсменов и других членов делегации, особенно учитывая сложные условия, в которых проходят международные соревнования во время войны. Обеспечение безопасности каждого участника – это наш приоритет. Перед отправкой на Олимпиаду мы провели тщательные разъяснения с командой о дисциплине и ответственности.

Наша делегация вернулась из Олимпийских игр в полном составе, и мы сделали все возможное, чтобы избежать каких-либо инцидентов. Мы продолжаем принимать все меры для обеспечения безопасности наших спортсменов и сопровождающих лиц, ведь каждый из них является послом Украины и несет ответственность за имидж нашей страны на международной арене.

– В этом году на Олимпийских играх работал отдельный Украинский Дом. В чем его особенность?

– Украинский Дом Volia Space в Париже стал уникальным проектом, который не только представил нашу страну на Олимпийских играх, но и продемонстрировал миру силу украинского духа и волю к победе. Он стал настоящим культурным и медийным центром Украины во время Игр и дал возможность спортсменам открыто говорить о войне, не опасаясь замечаний со стороны организаторов ОИ.

Volia Space был создан не только для того, чтобы поддерживать наших спортсменов, но и для того, чтобы привлечь внимание международного сообщества к войне в Украине. Каждый день в Volia Space проводились показы документальных фильмов о войне, в том числе таких, как оскароносный "20 дней в Мариуполе", "Долгие сутки" или "Мы, наши любимцы и война", получивших международные награды. Посетители имели возможность не только посмотреть фильмы, но и пообщаться с их авторами, узнать больше о том, что происходит в Украине, поддержать наш народ в борьбе за свободу.

Volia Space стал местом встреч украинских спортсменов, культурных деятелей и представителей диаспоры. Этот проект показал, что Украина не только способна бороться, но и нашей стране есть что предложить миру в культурной и спортивной сфере. Украинский Дом посетили более 600 журналистов и более 105 миллионов человек пересмотрели их материалы о Volia Space.

– Что-то похожее будет на зимних Олимпийских Играх в Италии?

– Volia Space стал успешным проектом, заслуживающим масштабирования, если для этого будут соответствующие основания. Все же мы надеемся, что на предстоящих Олимпийских играх нам больше не придется привлекать внимание к войне и мы сможем сосредоточиться на спортивной дипломатии нового, мирного времени.

Матвей Бидный на открытии Volia Space (фото: facebook.com/minmolodsport)

– Или уже начали подготовку к зимним Олимпийским играм в Милане?

– Подготовка к зимней Олимпиаде в 2026 году продолжается полным ходом, учитывая сложные условия, в которых находятся наши спортсмены. Однако мы делаем все возможное, чтобы наши спортсмены имели возможность подготовиться к Играм.

Мы активно сотрудничаем с международными партнерами, чтобы обеспечить нашим спортсменам надлежащие условия для тренировок, в частности, за рубежом. Мы также разрабатываем программы поддержки спортсменов, потерявших свои дома и тренировочные базы. Украина обязательно примет участие в Олимпиаде-2026, и мы уверены, что наши спортсмены покажут высокие результаты и продемонстрируют волю к победе.

– По поводу следующей летней Олимпиады и подготовки к ней. Есть ли какой-нибудь план, как Украине за четыре года показать лучший результат?

– На самом деле анализ выступлений наших атлетов как на самих Олимпийских играх, так и на этапе отборочных соревнований, особенно с учетом ретроспективы игр 2016 и 2020 годов, позволяет нам выявить ряд проблем и спланировать работу по их решению.

Во-первых, мы видим проблему отсутствия качественного резерва по многим видам спорта, некоторые виды спорта просто "вымирают", по другим конкуренция в состав национальной сборной настолько невелика, что даже речи о качественной состязательной деятельности внутри страны, как правило, не идет.

Поэтому первое, на чем мы сегодня должны сосредоточиться – это повышение показателей массовости – привлечении к занятиям спортом – что обеспечит основу для формирования качественного и конкурентоспособного резерва, и привлечет к активности много граждан, которые, кроме всего прочего, будут стимулировать экономическую активность в отрасли.

Пути достижения – переход от содержания коммунальных заведений, что является сегодня непрозрачным и малоэффективным механизмом, на финансовую поддержку профильных общественных организаций (спортивных клубов) из видов спорта, на основе выполнения определенных критериев и конкуренции. В перспективе – системе "деньги ходят за услугой", когда бюджет может частично распределяться на целевой счет потребителя, а тот сам решает, в какой организации получить услугу.

Такой подход, во-первых, обеспечит конкуренцию за потребителя, работу субъектов предоставления услуг по его привлечению и максимально широкий охват, а во-вторых – наконец-то даст спортивным федерациям по виду спорта реальные рычаги влияния на показатели массовости и привлечения. Это самый важный фактор для развития любого вида спорта в стране.

Вторая большая проблема – недостаточный, мягко говоря, уровень научно-методической составляющей подготовки наших сборных команд, которая должна обеспечиваться высококвалифицированными кадрами, постоянно повышающими свой профессиональный уровень в соответствии с современными требованиями спорта высших достижений.

Современный спорт пронизан наукой, с ведущими спортсменами работают целые команды ученых, которые изучают и эффективно применяют новые методики повышения работоспособности, улучшения восстановления, физического и психологического состояния атлета.

Надо честно признать, что здесь мы очень многое потеряли, и поэтому нам сегодня на системном уровне нужно приложить все усилия для повышения профессиональности и профессионального уровня обеспечения современной спортивной подготовки, формирования кадрового потенциала, восстановления научно-методической основы подготовки. Формирования замкнутого цикла на базе профильных учебных заведений, соединенных с научно-исследовательскими центрами и центрами олимпийской подготовки по приоритетным видам спорта.

Ну, и третья проблема, пожалуй, сквозная для всей системы государственного управления. Это оперативный доступ к достоверной информации. Поэтому одна из наших приоритетных задач – сквозная цифровизация отрасли, которая обеспечит релевантные данные, качественную статистику для принятия эффективных управленческих решений и возможности их быстрой корректировки.

Понятно, что все это системные изменения, которые дадут результат преимущественно в долгосрочной перспективе. Но если не медлить, я уверен, мы сможем увидеть первые результаты уже в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Обеспечены ли сегодня равные условия для развития олимпийского и паралимпийского спорта в Украине?

– Я всегда был сторонником паритетности и равноправия в спорте. И могу констатировать, что у нас есть потенциал эффективного развития как олимпийского, так и паралимпийского спорта. Оба направления спорта высших достижений одинаково страдают от войны, оба эти направления требуют внимания и прославляют Украину в мире. Но системно нужно реформировать спорт, чтобы реализовать весь потенциал.

После начала полномасштабного вторжения России мы стали больше уделять внимание спорту людей с инвалидностью и особенно адаптивному спорту. Сейчас, когда каждый день из-за войны увеличивается количество лиц с инвалидностью, мы должны отвечать на этот вызов. Поэтому в каждом виде спорта мы инициируем введение адаптивных дисциплин, которые сделают спорт доступным для всех.

– У вас есть планы по привлечению международных инвесторов для развития украинского спорта?

– Это комплексное и широкое направление, которое будет эффективно развиваться в демократической и прозрачной системе спорта. Чем больше людей занимаются тем или иным видом спорта – тем интереснее он для инвесторов, спонсоров и рекламных контрактов. Мы уверены, что развитие клубной системы станет дополнительным стимулом для развития этого направления.

– Как война оказывает непосредственное влияние на спорт в Украине? Сколько атлетов погибли, сколько объектов повреждено и разрушено?

– Война принесла катастрофические последствия для украинского спорта. Более 520 объектов спортивной инфраструктуры были повреждены или разрушены, включая 15 баз олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки. Эти потери значительно усложнили процесс подготовки наших атлетов. Недавно в результате российских ракетных обстрелов был уничтожен Дворец спорта в Харькове – по территории спортивного объекта прилетели шесть ракет.

Мы также потеряли много спортсменов, погибших в результате российской агрессии. По меньшей мере 498 атлетов и тренеров убили россияне. Среди последних потерь – мой знакомый Роман Головатюк. Он был заслуженным мастером спорта по кикбоксингу WAKO. К сожалению, война безжалостно уносит лучших. Роману было всего 29 лет... Теперь он навсегда часть нашей небесной команды.

Более трех тысяч украинских атлетов в первые дни полномасштабного вторжения ушли защищать свою страну и сегодня выгрызают Победу Украины.

– Многие юные спортсмены с родителями с началом полномасштабного вторжения переехали за границу. Какую работу Министерство будет проводить по вопросу того, чтобы эти атлеты представляли именно Украину на международных соревнованиях, а не выступали за другие сборные?

– Мы очень благодарны международным партнерам за поддержку украинских спортсменов в начале полномасштабного вторжения, особенно самых молодых спортсменов, которые только начинают свой путь в спорте. Сейчас мы видим, что подавляющее большинство взрослых и юниоров вернулись в Украину и выступают на международных соревнованиях под украинским флагом.

Те же юные спортсмены, которые пока находятся за границей, нуждаются в безопасности и условиях, которые мы сможем обеспечить после Победы. Мы сейчас упорно работаем по линии молодежной политики, чтобы сохранить их мощную связь с Украиной и лелеем в них украинскую идентичность.

– У Украины есть успешный опыт приема Евро-2012. И до полномасштабного вторжения обсуждали идею провести у нас Олимпиаду. Насколько это нам действительно нужно, и сколько может потребоваться времени и денег на подобную подготовку?

– Мечта о проведении Олимпийских игр в Украине остается актуальной, ведь это возможность показать всему миру достижения нашей страны.

Но сейчас мы сосредоточены на защите нашей страны от внешней агрессии, и после Победы нужно будет определенное время на восстановление. Думаю, к вопросу проведения Олимпийских игр мы сможем вернуться после победы над российским захватчиком, ведь уже определены места проведения ближайших Олимпийских игр: Милан (2026), Лос-Анджелес (2028), Брисбен (2032). Поэтому будем исходить из возможностей того времени и того, насколько проведение Олимпийских игр будет отвечать нашим национальным интересам.

– Практика, когда политики возглавляют федерации по олимпийским видам спорта, вредит или помогает развитию спорта? Особенно, когда речь идет о власть имущихбывших и нынешнихс сомнительной репутацией.

– Назвать украинскую систему спортивных федераций прозрачной и эффективной пока достаточно сложно. И здесь проблема не столько в президентах федераций, сколько в устаревшей системе спортивного управления. Когда будет прозрачное и демократическое управление – мы увидим спортивные федерации, которые популяризируют спорт, привлекают спонсоров, делают зрелищным спорт и участвуют в работе международных федераций.

Мы должны мерить эффективность работы организации, а не сосредотачивать внимание на персоналиях и отдельных случаях. Другое дело, что без реформы спорта мы будем наблюдать те же проблемы, которые видим и сейчас.

– По вашему мнению, в каких видах спорта украинские спортсмены в ближайшие 10 лет будут добиваться наибольших успехов на международной арене?

– Есть два простых инструмента, которые помогают привлекать новую кровь в спорт и соответственно быть конкурентными в мире: это трансляции и инфраструктура.

Мы стимулируем федерации транслировать чемпионаты Украины и национальные кубки на YouTube-канале Минмолодежьспорта, чтобы как можно больше людей могли посмотреть спорт, который им интересен. А также строим реформу, в основе которой лежит система клубов, где украинцы смогут заниматься любимым спортом всей семьей.

Мы создаем равные условия и возможности для развития всех видов спорта. А кто проявит большую способность – это вопрос только времени.

Читайте РБК-Украина в Google News
Матвей БидныйМинистерство молодежи и спортаИнтервью