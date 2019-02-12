Матчі єврокубків почнуться з хвилини мовчання в пам'ять про Сало

УЄФА дозволив футболістам вийти на поле в траурних пов'язках

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о погибшем аргентинском футболисте Эмилиано Сале. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Футболисты клубов, которые примут участие в еврокубковых встречах на этой неделе, выйдут на поле в траурных повязках.

В зимнее трансферное окно 28-летний игрок перешел из "Нанта" в "Кардифф Сити", став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Позже поисковая группа обнаружила самолет на дне Ла-Манша. Среди обломков нашли тело, после чего полиция графства Дорсет подтвердила, что оно принадлежит 28-летнему аргентинскому футболисту. При этом пока не удалось пока найти тело пилота самолета.

На этой неделе пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, а также 1/16 финала Лиги Европы, в которых примут участие два украинских клуба - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".