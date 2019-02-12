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Сьогодні стартують перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    12.02.2019 - 08:12
Сьогодні стартують перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Фото: ілюстроване зображення (twitter.com/ChampionsLeague)

У вівторок, 12 лютого, починається перша стадія плей-офф

У вівторок, 12 лютого, поновлюється найпрестижніший клубний турнір Європи - Ліга чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Після довгої перерви пройдуть перші матчі 1/8 фіналу. Організатори розбили поєдинки на два тижні. Початок всіх ігор - 22:00 за київським часом.

В рамках першого ігрового дня відбудуться два матчі: "Манчестер Юнайтед" прийме "Парі Сен-Жермен", а "Порту" відправиться на виїзд до "Роми".

Перші матчі

12.02 Манчестер Юнайтед - ПСЖ
12.02 Рома - Порту

13.02 Аякс - Реал Мадрид
13.02 Тоттенхем - Боруссія Д

19.02 Ліверпуль - Баварія
19.02 Ліон - Барселона

20.02 Атлетіко - Ювентус
20.02 Шальке - Манчестер Сіті

Матчі-відповіді

05.03 Боруссія Д - Тоттенхем
05.03 Реал Мадрид - Аякс

06.03 Порту - Рома
06.03 ПСЖ - Манчестер Юнайтед

12.03 Манчестер Сіті - Шальке
12.03 Ювентус - Атлетіко

13.03 Баварія - Ліверпуль
13.03 Барселона - Ліон

Нагадаємо, донецький "Шахтар" не зміг вийти з групи і продовжить виступи в Лізі Європи, де ще виступає київське "Динамо".

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