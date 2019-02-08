ФІФА може оштрафувати "Кардіфф" за відмову платити за загиблого гравця Салу

Фото: футболісти і вболівальники "Кардіффа" вшанували пам'ять Сали (twitter.com/CardiffCityFC)

Нападаючий визнаний офіційно загиблими

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) може накласти санкції на валлійський клуб "Кардіфф", якщо він не заплатить французькому "Нанту" за перехід аргентинського футболіста Еміліано Сали. Про це повідомляє газета Times.

За інформацією джерела, англійський клуб повинен заплатити французам перший внесок за гравця із загальної суми в 15 млн фунтів (близько 17 млн ​​євро) до кінця наступного тижня.

Нагадаємо, Сала перейшов в "Кардіфф Сіті" з "Нанта" в зимове трансферне вікно, ставши найдорожчим футболістом в історії британського клубу.

Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно пропало з радарів.

Поліція графства Дорсет 7 лютого оголосила, що знайдене в літаку під водою тіло належить 28-річному аргентинському футболістові.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.



The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all



https://t.co/YpVTvaEt7P — Dorset Police (@dorsetpolice) February 7, 2019

Нагадаємо, ФІФА планує ввести обмеження на оренду футболістів.