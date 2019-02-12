ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Матчі єврокубків почнуться з хвилини мовчання в пам'ять про Сало

Новини » Спорт    12.02.2019 - 11:33
Матчі єврокубків почнуться з хвилини мовчання в пам'ять про Сало
Фото: Еміліано Сала (fcnantes.com)

УЄФА дозволив футболістам вийти на поле в траурних пов'язках

Матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи на цьому тижні почнуться з хвилини мовчання в пам'ять про загиблого аргентинського футболіста Еміліано Сало. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Футболісти клубів, які візьмуть участь в єврокубкових зустрічах на цьому тижні, вийдуть на поле в траурних пов'язках.

У зимове трансферне вікно 28-річний гравець перейшов з "Нанта" в "Кардіфф Сіті", ставши найдорожчим футболістом в історії британського клубу. Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно пропало з радарів.

Пізніше пошукова група виявила літак на дні Ла-Маншу. Серед уламків знайшли тіло, після чого поліція графства Дорсет підтвердила, що воно належить 28-річному аргентинському футболістові. При цьому поки не вдалося поки знайти тіло пілота літака.

На цьому тижні пройдуть перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а також 1/16 фіналу Ліги Європи, в яких візьмуть участь два українські клуби - донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

УЄФА змінив арбітра матчу "Аякс" - "Реал" за добу до гри "Нант" вивів з обігу дев'ятий номер загиблого Сали
Новини України УЕФАЛіга ЄвропипамятьЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся