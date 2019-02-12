Матчі єврокубків почнуться з хвилини мовчання в пам'ять про Сало

Фото: Еміліано Сала (fcnantes.com)

УЄФА дозволив футболістам вийти на поле в траурних пов'язках

Матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи на цьому тижні почнуться з хвилини мовчання в пам'ять про загиблого аргентинського футболіста Еміліано Сало. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Футболісти клубів, які візьмуть участь в єврокубкових зустрічах на цьому тижні, вийдуть на поле в траурних пов'язках.

As a mark of respect to the life of Emiliano Sala, a minute's silence will be held at all @ChampionsLeague and @EuropaLeague matches this week.https://t.co/Fc1RgO4TC4 — UEFA (@UEFA) February 12, 2019

У зимове трансферне вікно 28-річний гравець перейшов з "Нанта" в "Кардіфф Сіті", ставши найдорожчим футболістом в історії британського клубу. Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно пропало з радарів.

Пізніше пошукова група виявила літак на дні Ла-Маншу. Серед уламків знайшли тіло, після чого поліція графства Дорсет підтвердила, що воно належить 28-річному аргентинському футболістові. При цьому поки не вдалося поки знайти тіло пілота літака.

На цьому тижні пройдуть перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а також 1/16 фіналу Ліги Європи, в яких візьмуть участь два українські клуби - донецький "Шахтар" і київське "Динамо".