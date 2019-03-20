Всі матчі 1/4 фіналу Кубка України відбудуться в один день

ФФУ визначила 7 квітня датою проведення поєдинків

Стала відома дата і час проведення всіх матчів 1/4 фіналу Кубка України. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України (ФФУ).

Всі поєдинки цієї стадії відбудуться 7 квітня.

"Інгулець" (Петрове) - "Карпати" (Львів) 14:00

"Львів" (Львів) - "Зоря" (Луганськ) 14:00

"Дніпро-1" (Дніпро) - "Ворскла" (Полтава) 17:00

"Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ) 17:00

Також була визначена дата проведення півфінальних матчів національного кубка. Вони будуть зіграні 17 квітня.

Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України відбудеться 8 квітня.

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, у плані-календарі поточного сезону відбулися зміни у зв'язку з проведенням в країні президентських виборів.