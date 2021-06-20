Італія та Уельс вийшли в плей-офф з групи А, Швейцарія посіла третє місце: підсумки дня на Євро

Завершилися матчі в групі А на Євро-2020. Італія виграла всі три своїх поєдинки і вийшла з групи лідером. До них приєднався Уельс, А Швейцарія розраховує на потрапляння в четвірку кращих третіх команд.

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Італія - Уельс 1:0. Навіть резервний склад Італії готовий перемагати впевнено

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні зробив вісім змін у стартовому складі перед грою з Уельсом. Грати основою не було сенсу, оскільки Скуадра Адзурра гарантувала собі місце в 1/8 фіналу і краще було дати лідерам відпочити.

Резервісти Італії проявили себе добре і зіграли надійно проти основи Уельсу. Єдиний гол на рахунку Маттео Пессіни. Частину другого тайму Уельс грав вдесятьох через видалення Ітана Ампаду і це ще сильніше зміцнило шанс Італії перемогти. У підсумку 1:0, Італія зіграє з другою командою групи C, якою може стати Україна, якщо не програє завтра Австрії. Уельс зіграє з другою командою групи B, якою стане Росія або Фінляндія.

Швейцарія - Туреччина 3:1. Перемога, яка не дає гарантій

Швейцарія і Туреччина боролися за право фінішувати третіми в групі і претендувати на потрапляння в плей-офф як одна з чотирьох кращих третіх команд Євро. І у Туреччини не було шансів. Швейцарія зібралася на вирішальний матч і обіграла турків, які виглядали дуже слабо на турнірі і заслужено відправляються додому. Ну, хоча б забили перший і єдиний свій гол на чемпіонаті.

У швейцарців дубль зробив вінгер "Ліверпуля" Джердан Шачірі, ще гол забив Харіс Сеферович. Різниця м'ячів за підсумком групи у Швейцарії - 3: 5. Далеко не найкращий результат, щоб претендувати на плей-офф з третьої позиції. Але в них чотири очки.