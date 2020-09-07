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Матч "Шахтар" - "Рух" перенесли через коронавірус у футболістів

Автор: Андрій Козловський

Матч 2 туру Favbet ліги "Рух" - "Шахтар", який мав відбутися 12 вересня, перенесли. У футболістів першої команди виявили коронавірусну інфекцію.

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Про це повідомляє прес-служба Української прем'єр-ліги.

Як повідомляється, на електронну адресу УПЛ надійшов лист від ФК "Рух" Львів, у якому йдеться про те, що за результатами проведення тестування методом ПЛР, у футболістів клубу виявлені позитивні результати.

Після чого, дирекцією УПЛ було прийняте рішення перенести матч на 23 вересня. Час початку матчу буде визначений додатково.

Нагадаємо, англійський "Манчестер Сіті" оголосив про два позитивні тести на коронавірус серед гравців команди.

Також РБК-Україна писало, що у лондонському футбольному клубі "Челсі" зафіксовано спалах коронавірусу.

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