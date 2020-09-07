Два футболіста "Манчестер Сіті" заразилися коронавірусом

Фото: Емерік Лапорт (mancity.com)

Клуб стартує в чемпіонаті Англії за два тижні

Англійський "Манчестер Сіті" оголосив про два позитивні тести на коронавірус серед гравців команди. Інфекція діагностована у півзахисника Ріяда Мареза і захисника Емеріка Лапорта.

Про це повідомила клубна пресслужба.

У обох футболістів хвороба протікає безсимптомно, гравці пішли на самоізоляцію.

Додамо, що свій перший матч нового сезону англійської Прем'єр-ліги клуб проведе 21 вересня. У цей день команда на виїзді зіграє проти "Вулверхемптона".

Марез і Лапорт виступають за "Манчестер Сіті" з 2018 року. Минулого сезону алжирський хавбек взяв участь в 33 матчах чемпіонату Англії (21 - в основному складі), став автором 11 забитих м'ячів і 13 результативних передач. Француз пропустив близько півроку через травму. Минулого сезону він провів у складі команди 15 матчів.

Нагадаємо, у лондонському футбольному клубі "Челсі" зафіксовано спалах коронавірусу. Відразу чотири футболісти основної команди відправлені на карантин.

Перший матч у новому сезоні АПЛ "Челсі" проведе 14 вересня проти "Брайтона".