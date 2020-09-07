ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Два футболіста "Манчестер Сіті" заразилися коронавірусом

Манчестер, Понеділок 07 вересня 2020 13:51
Два футболіста "Манчестер Сіті" заразилися коронавірусом
Фото: Емерік Лапорт (mancity.com)
Автор: Вера Олейник

Клуб стартує в чемпіонаті Англії за два тижні

Англійський "Манчестер Сіті" оголосив про два позитивні тести на коронавірус серед гравців команди. Інфекція діагностована у півзахисника Ріяда Мареза і захисника Емеріка Лапорта.

Про це повідомила клубна пресслужба.

У обох футболістів хвороба протікає безсимптомно, гравці пішли на самоізоляцію.

Додамо, що свій перший матч нового сезону англійської Прем'єр-ліги клуб проведе 21 вересня. У цей день команда на виїзді зіграє проти "Вулверхемптона".

Марез і Лапорт виступають за "Манчестер Сіті" з 2018 року. Минулого сезону алжирський хавбек взяв участь в 33 матчах чемпіонату Англії (21 - в основному складі), став автором 11 забитих м'ячів і 13 результативних передач. Француз пропустив близько півроку через травму. Минулого сезону він провів у складі команди 15 матчів.

Нагадаємо, у лондонському футбольному клубі "Челсі" зафіксовано спалах коронавірусу. Відразу чотири футболісти основної команди відправлені на карантин.

Перший матч у новому сезоні АПЛ "Челсі" проведе 14 вересня проти "Брайтона".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Спорт Манчестер Ситичемпионат АнглииФутболКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся