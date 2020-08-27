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У "Челсі" зафіксовано спалах коронавірусу

Лондон, Четвер 27 серпня 2020 09:29
У "Челсі" зафіксовано спалах коронавірусу
Фото: футболісти "Челсі" (facebook.com/ChelseaFC)
Автор: Вера Олейник

Четверо гравців основи відправлені на карантин

У лондонському футбольному клубі "Челсі" зафіксовано спалах коронавірусу. Відразу чотири футболісти основної команди відправлені на карантин.

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, на самоізоляції перебувають форвард Теммі Абрахам, півзахисники Мейсон Маунт і Крістіан Пулішіч, а також захисник Фікайо Томорі. Всі четверо проводили відпустку на грецькому острові Міконос.

Після відпустки ніхто з них не прибув на тренувальну базу - клуб хоче звести до мінімуму ризик будь-якого потенційного зараження.

У клубі не коментують інформацію про можливих позитивних тестах футболістів, проте відомо, що в клубі є кілька випадків зараження COVID-19.

Перший матч в новому сезоні англійської Прем'єр-ліги "Челсі" проведе 14 вересня проти "Брайтона".

Нагадаємо, футболіст "Челсі" Каллум Хадсон-Одоі був затриманий поліцією після порушення режиму самоізоляції. Гравець збірної Англії ще в березні, на початку пандемії перехворів коронавірусом.

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