Матч за шахматную корону: серия ошибок подарила самую интересную партию

Китайский гроссмейстер предложил своему сопернику удачную дебютную идею и завоевал небольшое преимущество в миттельшпиле. Индиец начал ошибаться и в какой-то момент показалось, что чемпион снова выйдет вперед в матче.

По ходу партии компьютер давал чемпиону 35% на победу, однако китайский гроссмейстер не увидел своего преимущества. Он пошел на размен ферзей и упустил шанс. В ладейном эндшпиле была зафиксирована ничья трехкратным повторением ходов.

По мнению обозревателей, шестая партия, несмотря на большое количество ошибок обоих участников (а, может, и благодаря им), пока является самой интересной в матче. Сейчас счет в противостоянии равный – 3:3.

В понедельник у гроссмейстеров запланирован выходной. А за доску они снова сядут во вторник, 3 декабря. Седьмая партия начнется в 11.00 по киевскому времени.

Матч Лижень – Доммараджа: что известно

Поединок за титул сильнейшего шахматиста мира проходит в Сингапуре. Корону оспаривают действующий чемпион Дин Лижень (Китай) и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу (Индия).

Это первый за 138 лет чемпионский поединок, в котором принимают участие два шахматиста из Азии. Призовой фонд матча составляет 2,5 млн. долларов.

Регламент поединка рассчитан на 14 партий. Если после них не будет выявлен победитель, соперники сыграют 4 партии в быстрые шахматы. Если и этого окажется недостаточно, противостояние перейдет в блиц.