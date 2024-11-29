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Лунин и еще один украинец претендуют на премию The Best FIFA: как за них проголосовать

Пятница 29 ноября 2024 12:19
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Лунин и еще один украинец претендуют на премию The Best FIFA: как за них проголосовать Фото: Андрей Лунин (x.com/realmadrid)
Автор: Андрей Костенко

Международная федерация футбола обнародовала списки претендентов на премию The Best FIFA Football Awards 2024. Среди номинантов два украинца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Андрей Лунин является одним из претендентов в категории "Лучший вратарь". За приз он сразится еще с шестью номинантами. Среди них, в частности, голкипер английской "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, получивший "Трофей Яшина". Лунин также претендовал на эту награду и занял третье место.

Лунин и еще один украинец претендуют на премию The Best FIFA: как за них проголосовать

Артем Довбик попал в расширенный список в категории "Лучший нападающий". Всего на награду претендуют 22 форварда, среди которых Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и другие.

Лунин и еще один украинец претендуют на премию The Best FIFA: как за них проголосовать

Премия The Best FIFA существует с 2017 года. В этом году впервые в голосовании примут болельщики. Отдать свой голос за кандидатов можно по ссылке. Голосование продлится до 10 декабря включительно.

Помимо болельщиков будут также голосовать капитаны и тренеры национальных сборных, входящие в рейтинг ФИФА. Кроме того, к определению лучших будут привлечены представители СМИ.

Ранее УЕФА подвел итоги пятой недели Лиги чемпионов.

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ФИФА Андрей Лунин Артем Довбик Футбол
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