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Матч "Динамо" проти "Барселони" можуть перенести через коронавірус

Автор: Вера Олейник

Матч київського "Динамо" проти каталонської "Барселони" у третьому турі Ліги чемпіонів можуть перенести через велику кількість гравців з позитивним тестом на коронавірус у киян.

Про це повідомляє Munfo Deportivo.

За інформацією джерела, якщо після завтрашніх тестів в складі "біло-синіх" буде ще один позитивний результат, то матч повинні перенести за протоколом УЄФА. На цей момент у "Динамо" в заявці є 13 гравців зі списку А, це мінімум, який потрібен по протоколу на поєдинок.

Кияни повинні пройти тест в Барселоні завтра о 10 ранку.

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Столичний клуб має зіграти проти "Барси" у гостях 4 листопада.

Нагадаємо, раніше "Динамо" підтвердило нові випадки коронавірусу в команді у шести футболістів, а також асистента головного тренера і чотирьох представників персоналу команди.

Також повідомлялося про наявність інфекції у Дениса Бойка, Георгія Бущана і Віталія Миколенко.

Крім того, МОЗ через погіршення епідеміологічної ситуації в країні передумав пускати глядачів на матч "Шахтар" - "Боруссія М".

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