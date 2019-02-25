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Матч чемпіонату Франції "Нант" - ПСЖ перенесений через вуличні протести


Зустріч була запланована на вихідні 9-10 березня

Матч в рамках 28 тура чемпионата Франции между "Нантом" и ПСЖ перенесен. Такое решение было принято руководством Лиги 1, говорится в сообщении на официальном сайте турнира. 

Изначально эта игра должна была состояться 9 или 10 марта. Однако в эти дни ожидаются уличные протесты активистов движения "желтых жилетов", соответственно матч в эти сроки не состоится: полиция не уверена в том, что сможет обеспечить необходимый уровень безопасности в день игры. 

На данный момент новая дата встречи пока не определена. 

Напомним, после 25 матчей подопечные Томаса Тухеля единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата Франции с 68 очками. "Нант", в свою очередь, занимает 14 место, набрав 30 баллов.

Напомним, из-за протестов в декабре прошлого года во Франции отменили матчи 17 тура местного футбольного чемпионата.

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