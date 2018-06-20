Мати кримського політв’язня Примова оголосила голодування

Раіме Примова - інвалід 2-ї групи

Мати кримського політв’язня, фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Нурі Примова Раіме Примова оголосила голодування. Про це повідомляє громадська організація «Кримська солідарність».

Мати політв’язня повідомила, що написала заяву в Управління ФСБ Росії по Криму з вимогою обміняти її сина. У ФСБ відповіли, що на її звернення нададуть відповідь протягом місяця.

СРОЧНО! Мать политзаключённого Нури Примова - Раиме Примова с сегодняшнего дня объявила голодовку. Она также... Опубліковано Крымская солидарность 20 червня 2018 р.

За інформацією "Кримської соладірності", Раіме Примова - інвалід 2-ї групи. Вона має лише одну нирку, також в неї діагностували захворювання печінки.

"Я хочу врятувати свого сина, хочу, аби його також включили у списки на обмін. Більше не можу чекати", - сказала Примова.

У січні 2015 року Нурі Примова заарештували і звинуватили в організації діяльності "Хізб-ут Тахрір" - групи, яку Росія визнала терористичною організацією. У вересні 2016 року в включеному Криму Примова засудили до 5 років колонії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок обшуків в окупованому Криму, які сталися у четвер, 10 травня, затримано двоє кримських татар. Ними виявилися брати Сейтосманови Ернест і Енвер.