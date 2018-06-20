Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Мати кримського політв’язня Примова оголосила голодування

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 21:16
Фото: Раіме Примова (facebook.com/crimeansolidarity)
Фото: Раіме Примова (facebook.com/crimeansolidarity)

Раіме Примова - інвалід 2-ї групи

Мати кримського політв’язня, фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Нурі Примова Раіме Примова оголосила голодування. Про це повідомляє громадська організація «Кримська солідарність».

Мати політв’язня повідомила, що написала заяву в Управління ФСБ Росії по Криму з вимогою обміняти її сина. У ФСБ відповіли, що на її звернення нададуть відповідь протягом місяця.

 

СРОЧНО! Мать политзаключённого Нури Примова - Раиме Примова с сегодняшнего дня объявила голодовку. Она также...

Опубліковано Крымская солидарность 20 червня 2018 р.

 

За інформацією "Кримської соладірності", Раіме Примова - інвалід 2-ї групи. Вона має лише одну нирку, також в неї діагностували захворювання печінки.

"Я хочу врятувати свого сина, хочу, аби його також включили у списки на обмін. Більше не можу чекати", - сказала Примова.

У січні 2015 року Нурі Примова заарештували і звинуватили в організації діяльності "Хізб-ут Тахрір" - групи, яку Росія визнала терористичною організацією. У вересні 2016 року в включеному Криму Примова засудили до 5 років колонії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок обшуків в окупованому Криму, які сталися у четвер, 10 травня, затримано двоє кримських татар. Ними виявилися брати Сейтосманови Ернест і Енвер.

Денісова просить Москалькову сприяти звільненню Сенцова від відбування покарання Росія і надалі чинитиме перепони у звільненні політв'язнів, - Клімкін
Теги публікації: политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся