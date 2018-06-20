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Мать крымского политзаключенного Примова объявила голодовку

НовостиОбщество    20.06.2018 - 21:16
Фото: Раіме Примова (facebook.com/crimeansolidarity)
Фото: Раіме Примова (facebook.com/crimeansolidarity)

Раиме Примова - инвалид 2-й группы

Мать крымского политзаключенного, фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примова Раиме Примова объявила голодовку. Об этом сообщает общественная организация «Крымская солидарность».

Мать политзаключенного сообщила, что написала заявление в Управление ФСБ России по Крыму с требованием обменять ее сына. В ФСБ ответили, что на ее обращение ответят в течение месяца.

 

СРОЧНО! Мать политзаключенного Нури Примова - Раиме Примова с сегодняшнего дня объявила голодовку. Она также...

Опубликовано Крымская солидарность 20 июня 2018 г.

 

По информации "Крымской солидарности", Раиме Примова - инвалид 2-й группы. Она имеет только одну почку, также у нее диагностировали заболевания печени.

"Я хочу спасти своего сына, хочу, чтобы его также включили в списки на обмен. Больше не могу ждать", - сказала Примова.

В январе 2015 года Нури Примова арестовали и обвинили в организации деятельности "Хизб-ут Тахрир" - группы, которую Россия признала террористической организацией. В сентябре 2016 года в аннексированном Крыму Примова приговорили к 5 годам колонии.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обысков в оккупированном Крыму, которые произошли в четверг, 10 мая, задержали двое крымских татар. Ими оказались братья Сейтосманови Эрнест и Энвер.

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Теги публикации: политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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