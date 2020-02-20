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У Києві поліція посилила заходи безпеки через проведення акцій у центрі

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 10:07
У Києві поліція посилила заходи безпеки через проведення акцій у центрі
Ілюстративне фото (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

В Україні 20 лютого вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні

У Києві сьогодні, 20 лютого, правоохоронці під час проведення масових акцій у центрі міста у посиленому режимі стежитимуть за правопорядком. Про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції Києва.

Повідомляється, що напередодні до КМДА надійшло кілька заявок про проведення масових заходів у центральній частині міста.

"Усі сьогоднішні акції пов’язані з річницею подій 2014 року. За правопорядком у середмісті столиці стежитимуть працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для забезпечення мирного проведення запланованих акцій та недопущення порушень громадського порядку, поліція залучає достатню кількість особового складу. Окрім того, будуть створені резерви на випадок ускладнення оперативної обстановки.

У поліції також закликали організаторів та учасників заходів із розумінням ставитися до посилених заходів безпеки, дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.

Нагадаємо, в Україні 20 лютого вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Шість років тому в центрі Києва були вбиті десятки людей. Після масових розстрілів на Майдані екс-президент Віктор Янукович втік з країни. Революція гідності перемогла ціною майже сотні жертв.

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