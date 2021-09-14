ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Після масового отруєння в Хмельницькому перевірять всі школи області

Новость на русском →
Вівторок 14 вересня 2021 12:49
Після масового отруєння в Хмельницькому перевірять всі школи області Фото: всі школи Хмельницької області пройдуть перевірку (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Міністерство освіти і науки (МОН) відреагувало на масове отруєння у школі Хмельницького. Через це всі навчальні заклади Хмельницької області перевірять на дотримання санітарного регламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОН Сергія Шкарлета.

Через спалах масового харчового отруєння серед учнів Хмельницького навчально-виховного об'єднання № 1 постраждали 92 дитини.

Натомість від адміністрації закладу освіти та органів місцевого самоврядування й дотепер не було жодного офіційного повідомлення до компетентних органів, зокрема й МОН.

"Станом на 13 вересня, шостий день після спалаху, представники органів місцевого самоврядування на запит МОН не могли надати вичерпної інформації про ситуацію та навіть не володіли відомостями про відкрите кримінальне провадження", - наголосив Шкарлет.

Він назвав ситуацію "неприйнятною" та пообіцяв детально з’ясовувати всі обставини та рівень відповідальності за це службових осіб.

"Обов’язково буду ініціювати комплексну перевірку всіх закладів освіти Хмельницької області щодо дотримання санітарного регламенту з метою недопущення подібних випадків", - додав міністр.

РБК-Україна раніше писало, що вже встановили джерело збудника інфекції.

Нагадаємо, у період з 8 по 10 вересня у Хмельницькому медикам надійшло 93 екстрених повідомлення про отруєння 92 дітей молодших класів.

Внаслідок чого правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницький Масове отруєння
NEWS
Презентація Apple: де і коли дивитися
Презентація Apple: де і коли дивитися
DAILY
Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку