У Хмельницькій області отруїлися учні школи. Поліція порушила справу

У вівторок, 7 вересня, в одній зі шкіл Хмельницької області сталося харчове отруєння чотирьох учнів. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Хмельницької області.

Згідно з даними правоохоронців, четверо учнів початкових класів були госпіталізовані до інфекційної лікарні з підозрою на харчове отруєння.

"Ще низка дітей з поганим самопочуттям та схожими симптомами знаходиться вдома", - пише пресслужба поліції.

Правоохоронці взяли необхідні аналізи у працівників навчального закладу, які беруть участь в приготуванні та роздачі їжі. Зразки їжі було направлено на експертизу.

"За фактом ймовірного отруєння дітей у одному з навчальних закладів Хмельницького слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 325 Кримінального кодексу України "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням", - відзначає пресслужба.