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Масове отруєння школярів у Хмельницькому: у лікарні залишаються 15 осіб

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Україна, Неділя 12 вересня 2021 10:27
Масове отруєння школярів у Хмельницькому: у лікарні залишаються 15 осіб Фото: у лікарні залишаються 15 людей з отруєнням (УНІАН)
Автор: Олександр Білоус

В інфекційній лікарні м. Хмельницький з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція залишаються 15 осіб. Раніше вони отруїлися в їдальні навчального закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"Станом на 7.00 12 вересня залишаються в інфекційній лікарні м.Хмельницький з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція 15 осіб, з них 14 дітей (стан середнього ступеня тяжкості, загрози життю немає), які були госпіталізовані 9-10 вересня", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Крім того, 78 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (стан легкого ступеня тяжкості).

Нагадаємо, в одній зі шкіл Хмельницького зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції. Серед хворих - учні 1-4 класів, які харчувалися в шкільній їдальні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 статті 325 Кримінального кодексу України "порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням".

Через масове отруєння учнів початкових класів до поліції звернулися 39 батьків.

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