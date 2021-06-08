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Масове отруєння в дитячому санаторії: число хворих досягло 30

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Сергіївка, Вівторок 08 червня 2021 17:21
Масове отруєння в дитячому санаторії: число хворих досягло 30 Фото: в Одеській області в оздоровчому таборі отруїлися діти (facebook.com/screennews.ad)
Автор: РБК-Україна

В Одеській області сталося масове отруєння в дитячому санаторії. На даний момент відомо, що захворіли 30 дітей.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я.

Повідомляється, що інцидент стався в дитячому санаторії в селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району. У хворих діагностували гастроентероколіт.

"Захворіли 30 дітей віком до 15 років. Хворі скаржилися на біль у животі, нудоту, загальну слабкість, блювоту, пронос, підвищення температури тіла в межах 37,5-39 градусів", - йдеться в повідомленні.

Серед постраждалих - 17 дітей з перебігом хвороби середньої тяжкості, шість з них вже виписали. Решта 13 дітей з легким перебігом знаходяться в окремому корпусі лікарні під наглядом.

За цим фактом розпочато епідеміологічне розслідування. За його даними, причиною спалаху стало недотримання персоналом санітарно-епідеміологічного режиму, а також порушення вимог щодо ізоляції та госпіталізації хворих дітей.

Нагадаємо, раніше в Чернівецькій області сталося масове отруєння в дитячому садку. За медичною допомогою звернулися 26 дітей та двоє дорослих.

До цього в березні під Харковом після масового отруєння закрили дитячий садок.

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