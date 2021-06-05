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В Одеській області в оздоровчому таборі отруїлися діти. Розпочато розслідування

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Сергіївка, Субота 05 червня 2021 21:19
В Одеській області в оздоровчому таборі отруїлися діти. Розпочато розслідування Фото: в Одеській області в оздоровчому таборі отруїлися діти (facebook.com/screennews.ad)
Автор: РБК-Україна

В Одеській області в одному з оздоровчих таборів отруїлося шестеро дітей. Поліція почала розслідування.

Про це повідомляє прес-служба поліції в Одеській області.

Шестеро дітей віком від восьми до десяти років приїхали в селище Сергіївка для участі у футбольних змаганнях. Вони потрапили до лікарні з харчовим отруєнням та інтоксикацією.

Попередньо встановлено, що діти харчувалися в їдальні на території закладу, після чого їм стало погано.

Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

В рамках кримінального провадження, для призначення експертиз, відібрані проби води, їжі та зроблено змиви зі столового обладнання.

Нагадаємо, раніше у Чернівецькій області в одному з дитячих садків отруїлися 26 дітей і двоє дорослих. За даним фактом відкрито кримінальну справу за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хвороб і масових отруєнь.

Крім того, у березні під Харковом після масового отруєння закрили дитячий садок.

До цього в Харківській області зафіксували масове отруєння серед учнів Дергачівського ліцею. Зокрема, було відомо про майже 40 постраждалих.

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