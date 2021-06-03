ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В одному з дитсадків Чернівецької області масово отруїлися діти

Новость на русском →
Чернівецька область, Четвер 03 червня 2021 14:41
В одному з дитсадків Чернівецької області масово отруїлися діти Фото: поліція вже розслідує масове отруєння (cv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Чернівецькій області сталося масове отруєння в дитячому садку. За медичною допомогою звернулися 26 дітей та двоє дорослих.

Про це йдеться в повідомленні поліції Чернівецької області.

Повідомляється, що в селі Іспас Вижницького району до сімейного лікаря звернулися троє дітей від 3 до 6 років зі скаргами на погіршення стану здоров'я, яке може свідчити про харчове отруєння. Всі вони є вихованцями місцевого дитсадка.

"Під час перевірки вказаного закладу члени спеціальної комісії також з'ясували, що до сімейних лікарів з аналогічними симптомами загалом звернулися 28 осіб - 2 дорослих та 26 дітей. Медики їх оглянули і, враховуючи легкий перебіг захворювання, відпустили додому. Зараз всі вони знаходяться під наглядом сімейних лікарів", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за порушення санітарних правил і норм щодо попередження інфекційних хвороб і масових отруєнь.

Нагадаємо, у березні під Харковом після масового отруєння закрили дитячий садок.

А до цього Харківської області зафіксували масове отруєння серед учнів Дергачівського ліцею. Зокрема, було відомо про майже 40 постраждалих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події отруєння детский сад Черновицкая область
NEWS
Законопроект про олігархів: основні положення (документ)
Законопроект про олігархів: основні положення (документ)
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях