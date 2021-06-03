В одному з дитсадків Чернівецької області масово отруїлися діти

У Чернівецькій області сталося масове отруєння в дитячому садку. За медичною допомогою звернулися 26 дітей та двоє дорослих.

Про це йдеться в повідомленні поліції Чернівецької області .

Повідомляється, що в селі Іспас Вижницького району до сімейного лікаря звернулися троє дітей від 3 до 6 років зі скаргами на погіршення стану здоров'я, яке може свідчити про харчове отруєння. Всі вони є вихованцями місцевого дитсадка.

"Під час перевірки вказаного закладу члени спеціальної комісії також з'ясували, що до сімейних лікарів з аналогічними симптомами загалом звернулися 28 осіб - 2 дорослих та 26 дітей. Медики їх оглянули і, враховуючи легкий перебіг захворювання, відпустили додому. Зараз всі вони знаходяться під наглядом сімейних лікарів", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за порушення санітарних правил і норм щодо попередження інфекційних хвороб і масових отруєнь.