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Під Харковом після масового отруєння закрили дитячий садок

Новость на русском → Харківська область , Середа 10 березня 2021 15:33
Під Харковом після масового отруєння закрили дитячий садок Фото: дитячий садок (mon.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Після масового отруєння під Харковом прийняли рішення закрити дитячий садок. Інцидент стався в селищі Слобожанське Чугуївського району.

Про це повідомляє місцеве видання sq.com.ua.

Повідомляється, що з 10 березня закрито дитячий садок № 3 у селищі Слобожанське після того, як кілька вихованців були госпіталізовані з харчовим отруєнням. Також повідомляється, що такий припис винесла Держспоживслужби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в цих яслах отруїлися семеро дітей. Зокрема, трьох госпіталізовано до медичних установ Харкова з симптомами харчового отруєння. Решта четверо проходять амбулаторне лікування за місцем проживання.

За даними поліції, вже відкрито кримінальну справу ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України.

До цього минулого року в Харківській області зафіксували масове отруєння серед учнів Дергачівського ліцею. Зокрема, було відомо про майже 40 постраждалих.

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