Масове отруєння дітей у Черкасах: з лікарні виписали 23 школярів

Ілюстративне фото (facebook.com screennews ad)

У лікарні залишаються 15 дітей

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що з лікарні виписали 23 школярів, які постраждали під час масового отруєння дітей у школі в Черкасах. Про це повідомляє прес-служба міністерства Facebook.

При цьому 15 школярів продовжують лікуватися у Черкаській обласній дитячій лікарні.

"Станом на 8:00 15 школярів продовжують лікування у Черкаській обласній дитячій лікарні. Їхній стан медики оцінюють як легкий. Ще 23 учні уже виписані із лікарні, повідомляє Черкаський Центр екстреної медицини та медицини катастроф", - зазначається у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, поліція відкрила кримінальну справу за фактом масового отруєння 75 дітей у Черкасах. За версією правоохоронців, винуватцями інциденту можуть бути старшокласники цієї школи.

Так, причиною отруєння 75 дітей у Черкасах стало розпорошення у школі відразу 4 балончиків зі сльозогінним газом. Повідомлялося, що інцидент стався у гардеробі, в якому було повно учнів.

Нагадаємо, в Черкасах 75 учнів школи №1 отруїлися невідомою речовиною. 37 дітей отримали медичну допомогу амбулаторно, а 38 учнів були госпіталізовані в Черкаську обласну дитячу лікарню. Стан 23 госпіталізованих дітей медики оцінювали як легкий, інші 15 учнів перебували в стані середньої тяжкості.