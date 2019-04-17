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Массовое отравление детей в Черкассах: из больницы выписали 23 школьников

Новости » Происшествия    17.04.2019 - 12:19
Массовое отравление детей в Черкассах: из больницы выписали 23 школьников
Иллюстративное фото (facebook.com screennews ad)

В больнице остаются 15 детей

Министерство здравоохранения Украины сообщает, что из больницы выписали 23 школьников, пострадавших во время массового отравления детей в школе в Черкассах. Об этом сообщает пресс-служба министерства Facebook.

При этом 15 школьников продолжают лечиться в Черкасской областной детской больнице.

Массовое отравление детей в Черкассах: из больницы выписали 23 школьников

"По состоянию на 8:00 15 школьников продолжают лечение в Черкасской областной детской больнице. Их состояние медики оценивают как легкое. Еще 23 ученика уже выписаны из больницы, сообщает Черкасский Центр экстренной медицины и медицины катастроф", - отмечается в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, полиция открыла уголовное дело по факту массового отравления 75 детей в Черкассах. По версии правоохранителей, виновниками инцидента могут быть старшеклассники этой школы.

Так, причиной отравления 75 детей в Черкассах стало распыление в школе сразу 4 баллончиков со слезоточивым газом. Сообщалось, что инцидент произошел в гардеробе, в котором было полно учеников.

Напомним, в Черкассах 75 учеников школы №1 отравились неизвестным веществом. 37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников были госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу. Состояние 23 госпитализированных детей медики оценивали как легкое, остальные 15 учеников находились в состоянии средней тяжести.

Полиция открыла дело о массовом отравлении детей в Черкассах Стала известна причина отравления 75 школьников в Черкассах
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