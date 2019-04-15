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Поліція відкрила справу щодо масового отруєння дітей у Черкасах

Новини » Надзвичайні події    15.04.2019 - 18:10
Поліція відкрила справу щодо масового отруєння дітей у Черкасах
Ілюстративне фото (chrn.gp.gov.ua)

За версією поліції, сльозогінний газ у школі могли розпилити старшокласники

Поліція відкрила кримінальну справу по факту масового отруєння 75 дітей у Черкасах. Про це заявив речник поліції Черкас Дмитро Грищенко, повідомляє "Громадське".

За версією правоохоронців, винуватцями інциденту можуть бути старшокласники цієї школи.

"Це все з’ясовуватимуть у межах слідства. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 196 (хуліганство)", - зазначив речник поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що причиною отруєння 75 дітей у Черкасах стало розпорошення у школі відразу 4 балончиків зі сльозогінним газом. Повідомлялося, що інцидент стався у гардеробі, в якому було повно учнів.

Як писало РБК-Україна раніше, в Черкасах 75 учнів школи №1 отруїлися невідомою речовиною. Так, 37 дітей отримали медичну допомогу амбулаторно, а 38 учнів були госпіталізовані в Черкаську обласну дитячу лікарню. За даними Міністерства охорони здоров'я, стан 23 госпіталізованих дітей медики оцінюють як легкий, інші 15 учнів знаходяться у стані середньої тяжкості.

Додамо, в травні 2018 року на території загальноосвітньої школи № 8 міста Черкаси під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття і почали втрачати свідомість 15 учнів школи (2-9 класи). Повідомлялося, що до лікарів звернулися 94 школярів, з них 53 були госпіталізовані. Також госпіталізували трьох вчителів школи і прибиральницю.

Стала відома причина отруєння 75 школярів у Черкасах У Черкасах отруїлися 75 школярів
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