Масований обстріл Миколаївської області: стали відомі наслідки

У вівторок, 5 липня, окупанти завдали масованого удару по Миколаєву та області. Ворожі ракети потрапили до об'єктів військової та цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
"Знову через обстріл постраждали житлові будинки. Вибуховою хвилею та уламками у 7 багатоповерхівках вибило понад 200 вікон, у під'їздах пошкодило вхідні двері, у деяких квартирах людям довелося вирізати замки, щоб вибратися з дому", - розповів Сєнкевич.
Він зазначив, що деякі мешканці отримали легкі травми.
При цьому в Баштанківському районі окупанти завдали удару по будівлі адміністрації селища, сирзаводу та сільськогосподарській площі в передмісті.
Крім того, у селі Лимани ворожий снаряд упав біля школи. Будівля отримала пошкодження від ударної хвилі. Жертв у результаті обстрілу немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після кожного масованого обстрілу Миколаєва з міста виїжджають до 200 осіб на тиждень. Однак у місті все одно залишаються люди – нині у Миколаєві проживає близько 230-250 тисяч мешканців.
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