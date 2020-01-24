Масштабна пожежа у Венесуелі: загинули 12 людей і 13 постраждали

Щонайменше 12 людей загинули, ще 13 постраждали в результаті пожежі на півночі Венесуели. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на портал El Pitazo.

Як наголошується, пожежа сталася в четвер на очеретяній плантації в північному штаті Арагуа. Загинули 12 людей, ще 13, у тому числі троє неповнолітніх, отримали опіки. Їх доправили до лікарні. На місці події залишаються представники рятувальних служб.

Зазначимо, що Австралії буде потрібно 100 років для відновлення після масштабних природних пожеж. Вже загинули 28 людей. Зруйновано понад 2000 будинків і загинуло багато тварин.

Втім, уряд Австралії відмовився від допомоги України в гасінні масштабних лісових пожеж через наявність достатніх ресурсів для подолання наслідків лісових пожеж.

Нагадаємо, на південну частину Австралії наступає нова хвиля спеки, яка може загострити проблему масштабних лісових пожеж і розширити їх.

За попередніми підрахунками екологів, у результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин.