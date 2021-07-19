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Масштабну пожежу на складах у Києві загасили, постраждалих немає

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 11:47
Масштабну пожежу на складах у Києві загасили, постраждалих немає Фото: пожежа на складах у Києві (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Пожежа на складах у Голосіївському районі Києва загасити. Постраждалих в результаті інциденту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні вранці за адресою Пироговський шлях, 154 на території транспортної компанії в окремій складській будівлі виникла пожежа. На місці пожежники виявили, що вогонь частково зруйнував покрівлю та фасадну стіну складу, була загроза подальшого руйнування покрівлі. Жертв і постраждалих немає.

"О 08:45 пожежу локалізовано на площі 1 тис. 200 м кв. О 10:55 - пожежу ліквідовано. Вмісту аміаку в повітрі не спостерігається", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу в школі в Дніпровському районі Києва. Загоряння було в підвалі, інцидент обійшовся без постраждалих.

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