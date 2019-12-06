Масштабна пожежа в Одесі: рятувальні роботи продовжуються третій день

В Одесі через масштабну пожежу в коледжі третій день продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Станом на 7 год. 6 грудня, продовжуються заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в коледжі. Внаслідок події загинуло 2 особи, 30 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів (1 особа виписана) та доля 14 осіб залишається невідомою.

Основні зусилля підрозділів ДСНС направлені на пошук людей та розбирання конструкцій.

"Рятувальниками Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС із застосуванням інженерної техніки, засобів малої механізації та спеціального обладнання проводяться пошуково-рятувальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Всього з початку розбирання завалу вивезено 60 м.куб. будівельних конструкцій. Крім того, здійснюється відкачування води із підвальних приміщень будівлі коледжу. Всього відкачано 80 м.куб. води.

"Всього до робіт залучено 47 од. техніки, 275 чоловік особового складу та 3 пошукові собаки. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 грудня о 10 годині ранку загорівся одеський коледж. Поліцейські розглядають дві версії пожежі в Одесі - займання через несправність електропроводки та умисний підпал.

Президент України Володимир Зеленський через пожежу в Одесі розпорядився провести масові перевірки.