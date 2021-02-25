В Одесі горіла багатоповерхівка, є жертви

Сьогодні, 25 лютого, Одесі загорівся п'ятиповерховий житловий будинок. У результаті пожежі загинули двоє людей.

Як повідомляється, пожежа сталась близько 5:52 в одній з багатоповерхівок по проспекту Небесної Сотні. По прибуттю рятувальники встановили, що займання сталось у трикімнатній квартирі, яка розташована на другому поверсі житлового будинку.

О 6:15 рятувальники локалізували пожежу, а о 6:35 вона була повністю ліквідована на площі 20 квадратних метрів.

"Під час гасіння пожежі виявлено тіла 2 загиблих осіб 1964 р.н. та 1934 р.н. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем господарем. Збиток встановлюється", - наголошують у відомстві.

Крім цього уточнюється, що протягом минулої доби внаслідок пожеж в Україні загинуло 9 осіб. Рятувальники рекомендують громадянам дотримуватися правил пожежної безпеки та дбати про належний стан систем пожежної безпеки помешкань.