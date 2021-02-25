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В Одесі горіла багатоповерхівка, є жертви

Новость на русском → Одеса, Четвер 25 лютого 2021 10:00
В Одесі горіла багатоповерхівка, є жертви Фото: пожежник (dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 25 лютого, Одесі загорівся п'ятиповерховий житловий будинок. У результаті пожежі загинули двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа сталась близько 5:52 в одній з багатоповерхівок по проспекту Небесної Сотні. По прибуттю рятувальники встановили, що займання сталось у трикімнатній квартирі, яка розташована на другому поверсі житлового будинку.

О 6:15 рятувальники локалізували пожежу, а о 6:35 вона була повністю ліквідована на площі 20 квадратних метрів.

"Під час гасіння пожежі виявлено тіла 2 загиблих осіб 1964 р.н. та 1934 р.н. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем господарем. Збиток встановлюється", - наголошують у відомстві.

Крім цього уточнюється, що протягом минулої доби внаслідок пожеж в Україні загинуло 9 осіб. Рятувальники рекомендують громадянам дотримуватися правил пожежної безпеки та дбати про належний стан систем пожежної безпеки помешкань.

Нагадаємо, 20 лютого в одній з багатоповерхівок Черкас сталася пожежа. В результаті було евакуйовано шістьох людей та двох осіб госпіталізовано.

Крім того, в Одесі рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу у пологовому будинку №5 по вулиці Маршала Говорова,28. Загорілося майно у побутовому приміщенні на третьому поверсі. Евакуювала 74 людини, з яких 16 немовлят.

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